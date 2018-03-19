В Якутии начали принимать заявления на пособие при рождении первенца

С 19 марта в Якутии начался прием заявлений на получение ежемесячного пособия при рождении или усыновлении первого ребенка. Заявления принимаются в офисах центра «Мои документы».

Пособие будет выплачиваться до полутора лет, сообщили в МФЦ. На него могут претендовать граждане РФ, чей ребенок появился на свет или был усыновлен после 1 яваря 2018 года.

«При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума работающего населения в Якутии за второй квартал 2017 года. То есть средний доход на каждого члена семьи не должен быть больше 26 тысяч 401 рубля», — отмечается в сообщении МФЦ.

Размер нового пособия составляет 17 тысяч 32 рубля.