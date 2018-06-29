В Якутии началась реализация плана социального развития центров экономического роста

Реализацию Плана социального развития центров экономического роста в республике обсудили 29 июня в Якутске на совещании у министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра КОЗЛОВА.

По словам главы Минвостокразвития России, в рамках развития центров экономического роста в Якутии будет реализовано семь мероприятий на общую сумму 2 млрд. 168 млн рублей, из которых 1 млрд. 748 млн. рублей составляет единая субсидия. Причём первые средства в Якутию уже поступят на следующей неделе – 2 июля.

«На 2018 год предусмотрено пять мероприятий на сумму 874 млн. рублей, на 2019 год – пять мероприятий на сумму 487 млн. рублей, в 2020 году – четыре мероприятия на 386 млн. рублей», – проинформировал Александр Козлов.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ представил План социального развития центров экономического роста республики. Такие документы разработаны во всех регионах Дальнего Востока. По словам врио главы, некоторые объекты, вошедшие в План, будут реализованы уже в этом году. К примеру, школа № 35 города Якутска, ход строительства которого Александр Козлов и Айсен Николаев лично проинспектировали в первой половине дня.

Также в этом году в рамках средств, предусмотренных на реализацию Плана социального развития, будет модернизировано оборудование среднего профессионального образования республики. Кроме того, начнётся строительство спортивного зала в Среднеколымске и гимназии в Хандыге Томпонского района.

Айсен Николаев поставил перед федеральным министерством предложение о необходимости включения дополнительных объектов, в том числе строительства второй очереди Республиканского кардиологического диспансера в г. Якутске.

Врио главы региона подчеркнул, в План социального развития центров экономического роста войдут объекты, которые ждут жители республики, в них действительно есть большая потребность.

Участники совещания обсудили вопросы реализации проектов и приняли протокол.

Напомним, решение о необходимости повышения уровня жизни жителей дальневосточных регионов было принято на заседании Госсовета по вопросам комплексного развития Дальнего Востока, проведённом президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ в сентябре 2017 года на полях Восточного экономического форума.

Там же было принято решение о реформировании предоставления субсидий регионам ДФО – перехода от многоканальной системы субсидирования региональных мероприятий по отраслям к единой субсидии на комплексное развитие. 16 июня премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал соответствующее распоряжение правительства РФ № 1194-р и распределил трансферты из федерального бюджета регионам Дальнего Востока, в том числе и Якутии.