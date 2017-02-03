В Якутии началась подготовка к паводку

Утвержден План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории РС(Я) в 2017 году.

Минприроды республики проведет противопаводковые предупредительные мероприятия на реках Алдан, Амга, Нюя, Токко, расчистку русел рек, превентивные мероприятия по берегоукреплению и защите населенных пунктов, а также подготовительные мероприятия по безопасному пропуску весенних вод.

Работы по ослаблению прочности льда будут проведены на 31 затороопасном участке площадью 212,8 га в 9 муниципальных районах республики.

Также будут проделаны работы по расчистке русел рек по увеличению пропускной способности рек Хамыньыкы и Таатта в Таттинском улусе и р. Тамма в Мегино-Кангаласском.

Кроме того, проводятся превентивные мероприятия по берегоукреплению и защите населенных пунктов. В 2017 году запланировано проведение превентивных мероприятий на реке Индигирка у села Хону Момского улуса и на реке Алдан у села Булун Таттинского улуса.

Для проведения профилактических и подготовительных мероприятий по безопасному пропуску весенних вод на гидротехнических сооружениях и хвостохранилищах, находящихся в оперативном управлении подведомственного учреждения — ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)», в том числе: инженерная защита от паводка г. Якутска, берегозащитные укрепления п. Зырянка Верхнеколымского улуса, берегозащитные укрепления в с.Усть-Янск, хвостохранилища Депутатского ГОКа, Куларской ЗИФ и Лебединской ЗИФ предусмотрены средства из республиканского бюджета на проведение ремонтно-восстановительных работ в рамках государственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы».