В Якутии начала работу единая телефонная служба консультирования по пенсионным вопросам 

Получить компетентную консультацию специалистов Отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат якутяне смогут теперь по телефону: 8 800 100-99-74.

Единая многоканальная телефонная сеть создана с целью повышения уровня информированности якутян и организаций республики о порядке, способах и условиях получения государственных услуг Пенсионного фонда и в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Система позволит снизить временные и финансовые затраты клиентов Пенсионного фонда, а ответы на все вопросы можно будет получить на русском и якутском языках. Звонки на номер 8 800 100-99-74 Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) с любых телефонов, как городских, так и мобильных – бесплатные.

Телефонный канал обеспечит не только оперативное справочное информирование, по всем вопросам, находящимся в компетенции ПФР, но и личное консультирование граждан. При этом для предоставления по телефону информации, относящейся к персональным данным гражданина, идентификация личности будет проводиться путем проверки паспортных данных и по кодовому слову.

Таким образом, всем, кто желает воспользоваться телефонным консультированием по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат по линии ПФР, касающимся персональных данных, необходимо пройти процедуру установления кодового слова. Для этого нужно подать соответствующее заявление в клиентскую службу территориального органа ПФР по месту жительства.

Предусмотрено 2 варианта кодового слова по выбору гражданина:

Ответ на секретный вопрос; Секретный код, состоящий из букв и (или) цифр.

Режим работы единой многоканальной телефонной сети 8 800 100-99-74 Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия): ежедневно с понедельника по пятницу с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. без перерыва на обед.