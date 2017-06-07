В Якутии на замглаву улуса возбуждено уголовное дело

Прокуратура Аллаиховского района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд.

Установлено, что в середине декабря 2014 года, между МО «Быягнырский наслег» в лице главы и ООО «КИН+», заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир.

В конце декабря 2014 года, заместитель главы муниципального образования, в целях не допущения негативных последствий для подрядчика, используя свои служебные полномочия, подписал не соответствующие действительности акты о приемке выполненных работ и справку об их стоимости. На основании данных подложных документов из бюджета муниципального образования подрядчику перечислены средства в сумме 1 млн. рублей за невыполненные работы.

Далее, в октябре 2015 года заместитель главы муниципалитета, действуя умышленно, вопреки интересам службы и муниципального образования совершил аналогичные действия по другому муниципальному контракту. В результате бюджету муниципального образования нанесен ущерб в размере 1 127 000 рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения, в отношении бывшего заместителя главы МО «Быягнырский национальный наслег» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяние совершены из иной личной заинтересованности, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организации, охраняемых законом интересов общества и государства).