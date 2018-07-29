В Якутии загорелся пассажирский автобус

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

28 июля 2018 г. в 10.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автобус ПАЗ на ФАД «Вилюй» 728 км Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автобус открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден автобус по всей площади 20 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!