В Якутии на таинственных охотников возбуждено уголовное дело

В прокуратуру Хангаласского района поступили материалы проверки с постановлением о возбуждении уголовного дела п. «в» ч.1 ст. 258 УК РФ – незаконная охота в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена.

При изучении материалов установлено, что в середине мая 2017 года неустановленные лица, находясь в охотничьих угодьях общего пользования Хангаласского улуса на острове, расположенном напротив с. Булгунняхтах, произвели незаконную охоту в отношении птиц, охота на которых запрещена, а именно незаконно добыли одну особь чирка-клоктуна и одну особь таежного гуменника, занесенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации соответственно.

После изучения представленных материалов, прокуратура признала постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным, а также взяла на контроль расследование данного уголовного дела.

Преступление, предусмотренное п. «в» ч.1 ст. 258 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.