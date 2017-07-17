В Якутии на сотрудников ГИБДД возбудили уголовное дело  

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Вилюйскому району и сотрудника специализированного взвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования МВД по Республике Саха (Якутия) по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

По данным следствия, 2 июля 2017 года около 3 часов временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Вилюйскому району, инспектор того же отдела и прикомандированный инспектор специализированного взвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования МВД по Республике Саха (Якутия) находились при исполнении обязанностей по надзору за соблюдением безопасности дорожного движения в г. Вилюйске.

При проверке водителя транспортного средства, задержанного по подозрению на предмет управления в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники ГИБДД, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, применили в отношении мужчины физическое насилие и специальное средство – наручники.

В рамках расследования уголовного дела проводятся допросы, изучается видеозапись инцидента, а также иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

В отношении сотрудников ГИБДД оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) в настоящее время проводится служебная проверка.