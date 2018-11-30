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30 ноября 2018, 10:36
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В Якутии на сегодня зарегистрировано 2262 ВИЧ-инфицированных

Ежегодно 1 декабря отмечается  «Всемирный День борьбы со СПИДом», принятый в 1988 году. Этот день всех тех, кто ведет активную борьбу со смертельным синдромом, это очень важная и серьезная дата, поскольку посвящен не только профилактическим мероприятиям, но и памяти жертв опасной болезни. День борьбы со СПИДом проходит при поддержке ООН и ЮНЕСКО и проводится в 30 раз. 1 декабря 2018 года   в  мире  проводится  под лозунгом UNAIDS:   «Должен знать», это означает, знать свой «ВИЧ – статус»  и  пути  передачи этого заболевания. 

Что такое ВИЧ/СПИД?

СПИД (Синдром приобретенного  иммунодефицита)  – это  терминальная (конечная) стадия  ВИЧ – инфекции,  которая возникает в результате  поражения организма вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)  и делает иммунитет уязвимым  к  любым серьезным инфекциям вследствие его полного  разрушения.

История:

Впервые смертельный вирус был зарегистрирован 5 июня 1981 года учеными из Америки. Несмотря на то, что уже прошло 37 лет, победить заболевание до сих никому так и не удалось.  ВИЧ/СПИД распространяется с катастрофической прогрессией и на сегодняшний день число заболевших во всем мире достигло 52 млн. чел. Вирусом иммунодефицита страдают как асоциальные лица, так и те, кто заразился по причине собственной неосторожности. Большую часть заболевших составляет трудоспособное население до 50 лет. Противостоянию этой эпидемии и посвящен Всемирный день борьбы со СПИДом, позволяющий напомнить, что опасная болезнь всегда где-то рядом.Именно поэтому во всем мире врачи борются с распространением ВИЧ – инфекции.

Его целями являются:

  • донести до всего мира важность сражения с недугом;
  • продемонстрировать солидарность всех стран;
  • распространить информацию о профилактике и способах лечения;
  • поддержать людей, которые подверглись эпидемии.

Символом солидарности с больными ВИЧ/СПИДом является красная ленточка — 1 декабря ее одевают на одежду, выражая поддержку инфицированным.

Событие сопровождается проведением благотворительных акций, просветительских лекций и семинаров. В школах проводят тематические занятия, размещаются плакаты и стенгазеты.СМИ транслируют сюжеты о современных способах лечения. Ученые устраивают семинары, где обмениваются опытом о новых разработках, делятся удачными открытиями, возникшими трудностями и планами дальнейших исследовательских работ.Самая главная цель – предотвратить распространение болезни.

 

В настоящее время в Российской  Федерации эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа инфицированных и больных.  Россия является эпицентром глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа, имея самые высокие в мире темпы распространения инфекции. Распространение  ВИЧ – инфекции  уже имеет характер эпидемии и по состоянию на 31 октября 2018 года кумулятивное количество зарегистрированных случаев составило 1 306 109 человек. И единственный способ защитить себя – тщательно выполнять все меры профилактики.

Кумулятивное число зарегистрированных ВИЧ – инфицированных  с 1996 года  по состоянию на 1 ноября 2018 года на территории Республики  Саха (Якутия) – 2262 человека, из них граждан РФ –1713. Иностранных граждан -240.  Прибыли с установленным диагнозом – 309  человек. На диспансерном наблюдении и учете состоит — 870 человек. ВИЧ – инфекция зарегистрирована в 29  районах.

Отмечается смещение эпицентра эпидемии в более старшие, возрастные группы от 30- 40 лет, свидетельствует об увеличении роли полового пути передачи ВИЧ – инфекции, рискованном сексуальном поведении среди основного населения.  С  учетом социальных и экономических последствий, в перспективе имеющаяся ситуация в нашем регионе напряженная, Республика Саха (Якутия) занимает третье  место по ДФО по количеству  зарегистрированных ВИЧ — инфицированных.

ГБУ РС (Я) «Центр СПИД»  напоминает,  пути передачи ВИЧ – инфекции:

ВИЧ-инфекция может передаваться, как естественным, так и искусственным путем.

К естественному пути передачи ВИЧ относятся:

−  Контактный, который реализуется преимущественно при половых контактах (как при гомо-, так и гетеросексуальных) и при контакте слизистой или раневой поверхности  с кровью.
−  Вертикальный — инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери: во время беременности,  в родах и при грудном вскармливании.

К искусственному пути  передачи ВИЧ относятся:

−  Артифициальный — при немедицинских инвазивных процедурах, в том числе  внутривенном введении наркотиков; при нанесении татуировок; при проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур нестерильным инструментарием.
−  Артифициальный — при медицинских инвазивных вмешательствах в лечебно-профилактических учреждениях. Инфицирование ВИЧ может произойти при переливании крови, ее компонентов, пересадке органов и тканей, использовании донорской спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного донора, а также через медицинский инструментарий для парентеральных вмешательств, изделия медицинского назначения, контаминированные ВИЧ и не подвергшиеся обработке в соответствии с требованиями нормативных документов.

Обследоваться на ВИЧ – инфекцию может каждый желающий гражданин РФ, добровольно и бесплатно по достижению им 18 летнего возраста. В обязательном порядке анализ на определение вируса сдается беременными женщинами, донорами крови и лицам, которым предстоит оперативное вмешательство и т.д. Пройти обследование можно вГБУ РС (Я) «Центр СПИД», по адресу ул. Стадухина 81/8, филиалах г. Мирный и г. Алдан, ЦРБ и в поликлиниках г. Якутска.

Мы призываем присоединиться к глобальной кампании приуроченной 1 декабря  «Всемирному Дню борьбы со СПИДом». Начни  с себя, пройди обследование:  «Узнай свой ВИЧ —  статус!»

Источник: Отдел профилактики ГБУ РС (Я) «Центр СПИД».
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