В Якутии на реках повышается уровень воды

На участке реки Лена Покровск — Сангары (выход волны с рек Витим и Олекма) суточный подъем уровней воды составил 0,3 — 0,5 метров. В ближайшие сутки — двое на участке Покровск — Кангалассы ожидается прохождение максимума дождевого паводка, где дополнительный рост составит 15 — 20 сантиметров, сообщают в Государственном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии.

В результате выпавших осадков в бассейне реки Алдан на участке Учур — Хандыга отмечается рост уровней воды с интенсивностью от 0,1 до 0,4 метров за сутки. У гидропоста Учур наблюдается максимум паводка с общим подъемом 1,1 метр.

На реках Вилюй, Яна и Колыма уровни воды преимущественно понижаются с различной интенсивностью.

На участке реки Индигирка Индигирский — Белая Гора уровень воды за сутки повысился на 0,2 — 0,4 метров. В ближайшие сутки ожидаемый подъем уровня воды составляет от 0,1 до 0,3 метров.

Вследствие выпавших осадков в бассейне реки Индигирка, на участке реки Индигирка Индигирский – Уcть-Мома наблюдается повышение уровней воды. В ближайшие сутки – двое уровень воды ожидается у гидропоста Индигирский 0,5 – 0,55 метров над нулем поста, что близко к отметке выхода воды на пойму (отметка неблагоприятного явления 0,55 метров).

У гидропоста Усть-Мома уровень воды ожидается 0,51 – 0,56 метров над нулем поста, что в пределах и выше отметки выхода воды на пойму на 10 сантиметров (отметка неблагоприятного явления 0,55 метров).

По прогнозам госкомитета высока вероятность подтопления пониженных участков сенокосных угодий.

На реке Лена у населенного пункта Табага уровень воды составил 796 сантиметров над нулем поста (+40 см за сутки), что выше отметки выхода воды на пойму на 46 сантиметров (отметка неблагоприятного явления 750 см), наблюдается подтопление пониженных участков сенокосных угодий.

21 июля сформируется максимум паводка и дополнительный подъем составит 0,6 – 0,8 метров.

Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) рекомендует жителям пойменных участков:

— воздержаться от рыболовной деятельности и выхода маломерных судов в речную зону, соблюдать меры безопасности на водных объектах при купании ввиду сильного течения и наноса коряг (деревьев) на реках;

— принять меры по уборке скошенного и заготовленного сена из низменных участков поймы рек Лена, Индигирка и Алдан;

— заблаговременно принять меры по отгону крупного рогатого скота и лошадей на возвышенные места;

— подготовить спецтехнику и средства для возможной эвакуации молодняка КРС и лошадей из низменных участков поймы рек Лена, Индигирка и Алдан.