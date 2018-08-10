В Якутии на острове Котельный нашли останки туши мамонта

Скелет и останки взрослого мамонта найдены на острове Котельный в Якутии. Палеонтологи предварительно оценили находку как уникальную, сообщает ЯСИА.

Как рассказал изданию руководитель отдела мамонтовой фауны Академии наук РС(Я) Альберт Протопопов, сигнал о находке поступил к ним от местных жителей. На место выехала совместная экспедиция якутского отделения РГО и Академии наук, информация о находке полностью подтвердилась. Наряду с тушей найден также скелет мамонта и целый ряд других палеонтологических останков.

Палеонтологи пока не готовы точно оценить сохранность находки, по предварительным оценкам можно говорить о полной сохранности задней части.+

«Уникальность находки в том, что туша принадлежит взрослому мамонту небольшого размера. Такие нам пока не попадались», — прокомментировал Альберт Протопопов.

К раскопкам на месте находки ученые планируют приступить в следующем году. Также в рамках экспедиции были проведены комплексные биоисследования животного мира, растительного покрова, вечной мерзлоты.