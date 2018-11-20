В Якутии на начальника полиции возбуждено уголовное дело за избиение инвалида

Начальник полиции Усть-Майского района вместе с подчиненным нанесли побои жителю села Белькачи.

Инцидент произошел 6 октября на участке Чапанда. Это заброшенное село, жители которого переехали в Белькачи. Раньше семья Наумовых проживала здесь. У них на участке сохранился дом, а рядом находятся охотничьи угодья.

В тот день Николай Наумов находился дома, убирался во дворе. Примерно ближе к обеду к нему заявились пятеро сотрудников полиции. Первым с Наумовым заговорил полицейский Кутовой. Он спросил, есть ли у Николая ружье, и потребовал его предъявить. Полицейский сопроводил Наумова в дом, осмотрел ружье и высказал претензию о том, что на нем незаводские номера.

«Да, я признался, что разбирал ружье, менял части, потому что он был неисправен. В это время зашел начальник полиции Александров, я его узнал, и ударил меня. Он начал требовать, чтобы я показал какие-то другие ружья», — пишет в обращении Николай Наумов.

В этот момент, по словам пострадавшего, к начальнику полиции подошел Кутовой и сообщил, что нашел в кладовке ружье и десять нарезных патронов.

«Далее я помню плохо. Кутовой и Александров повалили меня на землю и начали бить, потом стали крутить мне руки и ноги. Я кричал от боли и просил: „Не надо меня трогать, я инвалид, мне операцию на ноге сделали недавно“. Они не поверили», — говорится в заявлении Наумова.

Мужчина пишет, что в момент избиения в доме находились другие сотрудники полиции. Но никто избивающих Наумова не остановил. Александров, по словам пострадавшего, пытал его электрошокером и заставил открыть контейнер, в котором находились чужие вещи.

«У меня начало болеть сердце, а Александров время от времени продолжал прикладывать ко мне электрошокер. Дальше я помню плохо. Сильно болели голова и сердце», — пишет пострадавший.

Затем сотрудники полиции Наумова забрали с собой в село Белькачи и держали его в здании местной администрации. Про это узнал один из жителей и сообщил матери Николая. Когда она пришла вызволять его, полицейские заявили:

«Уходите, вы мешаете следствию».

Николая отпустили в 11 ночи. Он обратился за медпомощью в местную больницу и получил справку о нанесении побоев.

«Позже полицейские приходили к матери и требовали, чтобы она отдала справку им», — говорит сестра Николая Августина.

Она рассказывает, что брат в детстве перенес заболевание, вследствие которого у него больное колено. В феврале этого года мужчина перенес операцию, и на колено ему поставили эндопротез.

«Коля совершенно невинный человек. С детства болеет. Окончил коррекционную школу слабослышащих. Обучился на обувщика. Никуда из деревни не уезжал надолго. После этого случая состояние его ухудшилось, жалуется на боли в сердце», — рассказывает Августина.

Из-за отсутствия транспортного сообщения Николая удалось госпитализировать в районную больницу только через неделю после инцидента. Сейчас Николай Наумов прилетел в Якутск для дальнейшего обследования.

7 ноября в отношении начальника полиции Усть-Майского района Валерия Александрова возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. 15 ноября Усть-Майский районный суд постановил временно отстранить его от работы.

«В рамках расследования уголовного дела выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили News.Ykt.Ru в СК РФ по Якутии.

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