В Якутии на берегу моря Лаптевых обнаружили мертвых рыб

Булунская инспекция охраны природы проверяет информацию об обнаружении на берегу моря Лаптевых мертвых рыб. В селе Найба будет проведен отбор проб воды с берега моря Лаптевых, непосредственно на месте, где были обнаружены мертвые рыбы. Главе села Найба рекомендовано направить обнаруженных рыб в ветеринарную станцию для установления причин гибели.

Как предположил руководитель Булунской инспекции охраны природы Иннокентий Стручков, в данное время проводится сбор информации от местных жителей о прохождении через побережье с. Найба стай белух, так и одиночных экземпляров.