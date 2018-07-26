В Якутии на 5 застройщиков возбуждены уголовные дела

Под следствием находятся руководители компании «Северная строительная компания», «Черов и К», «Симиир», «Макрос» и «Товары Саха Якутместпрома», сообщает news.ykt.ru.

Застройщики привлекли деньги по договорам, которые не зарегистрированы, не приняли меры по заключению договоров страхования гражданской ответственности застройщика. Более 81 млн рублей, принятых у дольщиков, руководство строительных компаний использовало на другие цели, сообщил прокурор Якутии Николай Пилипчук. Он отметил, что в результате прокурорского реагирования удалось снизить количество проблемных застроек с 18 до 9. Восстановлены права 207 дольщиков.

Заявление прозвучало во время пресс-конференции. Отвечая на вопрос журналистов, Пилипчук сообщил, что постановление Якутского горсуда о возврате дела прокурору в отношении супругов Левадных обжалуется в Верховном суде Якутии. Супруги Левадные обвиняются в незаконном лишении свободы филиппинки Ракель де ла Круз. Больше года длилось следствие по резонансному делу. В суд оно поступило в мае. 26 июня судья Анна Маркова вернула дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения.

По не менее резонансному делу о VIP-домах якутских властей на Лямпушке прокуратура подала кассационную жалобу. Речь идёт о гостевых домах, которые в 2016 году построила компания «Стройкон». По статье «Строительство визит-центра на территории природного парка «Усть-Вилюйский»» в бюджете по постановлению правительства от февраля 2016 года было заложено 16,1 млн рублей. Через полгода расходы по стройке увеличены на 91,2 млн рублей. В итоге стоимость домов составила 107 млн рублей.

Прокуратура потребовала признать договор аренды лесного участка недействительным, объекты капитального строительства — самовольными постройками и снести их. Арбитражный суд Якутии с доводами надзорного органа не согласился и признал дома временными постройками, строительство которых не противоречит закону. Четвертый арбитражный суд поддержал это решение.

Судебное заседание в кассационной инстанции состоится 7 августа. «По-прежнему настаиваем на своей позиции. Перспективы? Посмотрим», — сказал Пилипчук.

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