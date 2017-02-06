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Происшествия
6 февраля 2017, 11:51
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В Якутии мужчину обманули на 50000 сигарет

В дежурную часть ОМВД по Алданскому району обратился 51-летний местный житель. Заявитель пояснил, что в результате мошеннических действий он лишился 98500 рублей.
Выяснилось, что мужчина заказал через сайт объявлений в сети интернет 250 блоков (5 ящиков) сигарет. Вскоре ему позвонили на мобильный телефон.

После не длительных переговоров, потерпевший по указке мошенника перечислил на счет злоумышленников денежные средства. После перевода денег лже-продавец перестал отвечать на звонки покупателя, а с сайта исчезло объявление о продаже сигарет.

На сегодняшний день по данному факту проводится процессуальная проверка.

К сожалению, несмотря на постоянные предупреждения об участившихся случаях мошенничеств, осуществляемых злоумышленниками, посредством информационных порталов, сети интернет, граждане продолжают доверять свое финансовое благосостояние незнакомым людям. Легковерие – не лучший союзник при совершении финансовых сделок.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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