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В Якутии мужчина, затаив обиду, выстрелил в знакомого

Собранные Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего жителя села Баханай Жиганского района. Он признан виновным в совершении преступлений,  предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов).

Следствием и судом установлено, что 25 февраля 2018 года подсудимый в своем доме с приятелем распивал спиртные напитки. В процессе распития алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора, причиной которой стали слова гостя в адрес хозяина дома, которые показались  подсудимому обидными.

Между мужчинами началась драка, которую остановил вошедший в помещение приятель гостя.

Однако после ухода мужчин хозяин жилища не успокоился и затаил обиду на приятеля по застолью, которая была настолько велика, что он решил совершить убийство.

Мужчина взял свой  многозарядный карабин, в магазине которого находились четыре патрона, и отправился к месту жительства своего знакомого, резонно предполагая, что его обидчик явится для распития спиртного.

Он разбудил знакомого и в ожидании начал распивать алкоголь с хозяином помещения.

При этом, как установлено следствием, подсудимый подготовился к преступлению, положив рядом с собой ружье и сев за стол таким образом, чтобы иметь возможность  видеть прихожую и входную дверь.

Через непродолжительное время в помещение вошел потерпевший, и подсудимый, схватив ружье, произвел в него выстрел с расстояния, не превышающего трех метров. Потерпевший получил  огнестрельное ранение грудной клетки.

Однако стрелок не учел тот факт, что его действия может пресечь хозяин жилища, что и произошло.

Мужчина отобрал у злоумышленника ружье и таким образом предотвратил убийство. Кроме того, потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимый свою вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме и пояснил, что ружье, из которого он пытался совершить убийство, принадлежит его умершему родственнику. Зная, что не имеет разрешения на хранение и ношение оружия, понимая, что своими действиями он нарушает закон, подсудимый присвоил карабин и патроны, хранящиеся в гараже.

На основании собранных следствием доказательств суд пришел к выводу о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

 

 

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
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