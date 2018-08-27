В Якутии мужчина, вспомнив былые обиды, ударил ножом товарища

В центральную больницу Мегино-Кангаласского района был доставлен 42-летний местный житель с ножевым ранением.

Прибывшие по факту происшествия сотрудники полиции установили, что мужчины распивали спиртные напитки в гараже у потерпевшего. Между ними начались разногласия на почве старых обид, в результате которого 40-летний мужчина ударил ножом своего товарища в область грудной клетки. После инцидента злоумышленник скрылся, а пострадавшего нашли его родственники и вызвали скорую помощь.

В отношении подозреваемого проводится процессуальная проверка.