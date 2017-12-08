В Якутии мужчина продал имущество из съемной квартиры

В дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району обратился мужчина с заявлением о краже. Он сообщил полицейским, что неизвестный похитил из его квартиры электроинструменты. Общая сумма ущерба составила 40 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый – 27-летний, ранее судимый за вождение в состоянии алкогольного опьянения, местный житель.

Установлено, что мужчина арендовал у потерпевшего квартиру. Там он нашел различные электроинструменты, хранившиеся в кладовке, и решил совершить кражу. Он подал объявление о продаже электроинструментов и сбыл за бесценок всё похищенное, в том числе бензопилу, электрогенератор, перфоратор и другое. Затем подозреваемый съехал с квартиры раньше оговоренного срока, а ключи от дома передал хозяину, который проживает в г. Якутск, через таксиста.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.