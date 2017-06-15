В Якутии мужчина подозревается в изнасиловании падчерицы

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 43-летнего мужчины, подозреваемого в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

По данным следствия, в период с 1 июля по 31 декабря 2016 года, применяя угрозы, используя зависимое положение своей падчерицы, мужчина неоднократно совершал изнасилования девочки.

На момент выявленного следователями первого эпизода преступной деятельности злоумышленника школьнице было 14 лет.

Девочка была настолько запугана угрозами ранее судимого отчима, что не говорила матери и близким о совершаемых преступлениях до момента выявленной медиками беременности.

Также следствием установлено, что мать девочки была вынуждена работать в другом населенном пункте и оставлять детей с неработающим мужем, чем и пользовался злоумышленник.

После начатой проверки подозреваемый скрылся и был обнаружен сотрудниками опергруппы в районе местного кладбища у могилы своего отца с заряженным ружьем. После задержания он пояснил, что хотел покончить с собой.

В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Свою причастность к совершению преступления он категорически отрицает.

С учетом личности злоумышленника, наличием у него судимостей, в том числе, за убийство, следствием готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, в том числе экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В отношении школьницы осуществляются реабилитационные мероприятия, направленные на минимизацию последствий совершенного преступления.

Расследование продолжается.