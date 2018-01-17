В Якутии морозы сохранятся до конца недели

В эти дни на Якутию обрушились экстремальные морозы. В северных районах столбик термометра опускался ниже 60 градусов. По прогнозам гидрометцентра, крещенские морозы сохранятся до конца недели.

«На сегодняшний день на территории республики установилась холодная морозная погода. По сравнению с нормой среднесуточная температура воздуха ниже на 2-4 градуса. По прежнему в Оймяконском, Верхоянском, Оленекском, Булунском районах столбик термометра держится на отметке -50 градусов», — прокомментировал ЯСИА ответственный в сфере производства гидрометеорологических наблюдений и прогнозов Якутской УГМС Александр Аржаков.

В городе Якутске завтра, 18 января, будет туман со слабым ветром и снегом. Ночью температура составит -41-43 градусов, днем -39-42. С 19-21 января ночью ожидается от -42-45 градусов мороза, а дневная температура составит -40-43.

На юго-западе республики похолодало до -40-45 градусов. В северных районах холода повсеместные, температура там -50-55 градусов ниже нуля. Относительно тепло на Колыме, там около -40 градусов.

Морозы сохранятся до конца этой недели.