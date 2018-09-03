В Якутии молодому отцу грозит реальный срок

На днях Чурапчинским районным отделом судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении должника гр. Х. по совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ.

По решению мирового суда 29-летний уроженец Чурапчинского района обязан ежемесячно уплачивать алименты в твердой денежной сумме в размере 5 тыс. рублей на своего 6-летнего ребенка. Однако вместо того, чтобы приступить к уплате средств на содержание дошкольника, мужчина проигнорировал свои прямые родительские обязанности по содержанию и воспитанию малыша. По состоянию на конец августа, общая сумма задолженности составила около 356 тыс. 992 рублей.

За неуплату средств на содержание ребенка должник был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. По постановлению мирового судьи он наказан обязательными работами сроком на 50 часов.

Судебным приставом-исполнителем Чурапчинского РОСП в отношении горе-отца возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишения свободы на срок до 1 года.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам, в том числе лицам, являющихся должниками по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей, о своевременном погашении имеющихся задолженностей.

Оплатить и погасить задолженность, а также узнать информацию о наличии или отсутствии задолженности можно при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), а также с помощью мобильного приложения Службы «ФССП».