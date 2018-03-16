В Якутии могут появиться семь новых поселков

В Якутии может быть образовано семь новых населённых пунктов в рамках «дальневосточных гектаров»

В Амгинском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Намском и Хангаласском улусах могут быть созданы семь пилотных поселений в рамках реализации Федерального закона № 119-ФЗ о «дальневосточном гектаре».

Напомним, вопрос создания населённых пунктов в рамках реализации в республике Федерального закона № 119-ФЗ рассмотрен 16 марта в Якутске на рабочем совещании у заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева с участием главы Якутии Егора Борисова.

Именно в этих районах находится семь территорий, в которых наиболее компактно размещены земельные участки площадью 1 гектар, полученные гражданами под «дальневосточные гектары»: в селе с. Булун Амгинского района (заключён 41 договор), в селе Майя (17 договоров), в посёлке Нижний Бестях (115 договоров) и селе Хаптагай Мегино-Кангаласского района (71 договор), в селе Антоновка Нюрбинского района (22 договора), в селе Техтюр Хангаласского района (186 договоров) и селе Партизан Намского улуса (135 договоров).

Для учёта мнения местного населения по вопросу создания нового населённого пункта или расширения границ существующих населённых пунктов проведены общие собрания населения. Во всех районах созданы инициативные группы из граждан, получивших «дальневосточные гектары».

По данным заместителя председателя правительства РС (Я) Игоря Никифорова, на сегодня определились по расширению границы существующих населённых пунктов 4 поселения: Октябрьский наслег Нюрбинского района – по расширению границы села Антоновка, Майский наслег Амгинского улуса – по расширению границы села Булун, село Майя Мегино-Кангаласского улуса и Партизанский наслег Намского улуса – по расширению границ одноимённых сёл.

Обеспечение инфраструктурой выбранных территорий планируется в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста с софинансированием из федерального и республиканского бюджетов. В 2018 году на проектно-сметную документацию в бюджете Якутии на 2018 год уже предусмотрено 9 млн рублей.

Всего за время реализации закона с 1 июня 2016 года по 14 марта 2018 года поступило 19 798 заявлений граждан для получения «дальневосточных гектаров». От граждан, проживающих в других регионах страны, поступило 248 заявлений.

Фото Марии Васильевой, ЯСИА