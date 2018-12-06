В Якутии могут объявить конкурс на оформление аэропорта имени Ойунского

По итогам федерального конкурса «Великие имена» международный аэропорт города Якутска будет переименован в честь выдающегося якутского политического деятеля Платона Ойунского. И теперь Общественная палата республики может объявить конкурс на дизайнерское оформление аэропорта.

«Это, в первую очередь, имиджевая политика. Ведь впервые прилетев в Якутск, именно через аэропорт идет ознакомление с регионом, городом. Поэтому, если аэропорт будет оформлен через призму произведений Платона Оуйнского, то это будет и культурное, и идеологическое воспитание и ознакомление с культурой народа Саха», — сказала заместитель председателя Общественной палаты республики, генеральный директор «Бизнес школы» Наталья Харенко.

Поэтому члены Общественной палаты склоняются к тому, чтобы объявить всенародный конкурс на дизайнерское оформление аэропорта.

А также возможен конкурс и на присвоение имен других победителей конкурса другим аэропортам республики. Например, имя великого и первого летчика из народа Саха Валерия Кузьмина присвоить аэропорту Маган.

В целом организаторы конкурса довольны результатами. «Якутяне были очень активны в голосовании. Так, Якутия заняла почетное третье место по Дальнему Востоку после Хабаровска и Южно-Сахалинска по активности населения. Самым пожилым участником была 91-летняя бабушка, а самая молодая — 16-летняя студентка», — отметили организаторы.

В общей сложности более 59 тысяч человек приняли участие в голосовании, из которых более 30,8 тысяч человек отдали голоса за Платона Ойунского, 15 тысяч — за Михаила Николаева и более 10 тысяч — за Валерия Кузьмина.

На первом этапе конкурса поступило 26 фамилий великий людей, из которых был сформирован лонг-лист из 10 имен, а потом и шорт-лист из 4 финалистов.