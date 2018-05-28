В Якутии многодетная мать оставила младенца одного и ушла пьянствовать

Подразделением по делам несовершеннолетних ОМВД России по Усть-Алданскому району выявлен факт оставления малолетнего ребенка в опасности.

На днях в ПДН поступило телефонное сообщение от патронажной медсестры, обслуживающей одно из сел района. Медицинский работник пояснила инспектору, что во время обхода, посетила дом, в котором проживает многодетная семья с детьми в возрасте 6, 3 лет и 28 дней от роду.

На многочисленные стуки патронажа в дверь никто не ответил, между тем из дома раздавался непрерывный плач младенца. Дверь оказалась открыта, поэтому медицинский работник посчитала своим долгом войти в дом. Там она обнаружила лежащего на кровати младенца. Взрослые члены семьи дома отсутствовали.

В ходе процессуальной проверки, проведенной полицией, было установлено, что 34-летняя мать младенца покинула дом для распития спиртных напитков, оставив его одного. Старшие дети находились у бабушки, проживающей по другому адресу, а отец семьи на охоте. Мать вернулась в дом в тот же день, спустя около 4 часов в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также выяснилось, что многодетная мать, будучи беременной третьим ребенком, поступила на сохранение в Усть-Алданскую району больницу с признаками алкогольного опьянения.

Собранные подразделением по делам несовершеннолетних материалы проверки явились достаточным основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности».