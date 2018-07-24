В Якутии медведи стали чаще тревожить людей

В этом году на территории Алданского района отмечено 12 сигналов от населения с жалобами на медведей. Об этом сообщил SakhaLife Владислав КОЛЧАНОВ, начальник инспекции Алданского районного комитета охраны природы. Сигналы поступали из нескольких населенных пунктов, включая Томмот, Лебединое и Алдан.

— Мы первым делом стараемся отпугнуть зверей, чтобы они ушли подальше от населенных пунктов. Ведь тревожат людей больше проходящие звери. Они покидают свои исконные места по разным причинам, — говорит Владислав Александрович. – И только если зверя не удается отогнать, и он проявляет агрессию, в этом крайнем случае приходится их, увы, ликвидировать. В этом году из 12 вызовов таких случаев было 5. Мы отмечаем, что количество медведей увеличилось, так как стало больше вызовов и жалоб от населения. Они не просто подходят к поселкам, некоторые из них свободно гуляют в черте населенных пунктов. Конечно, мы охраняем природу. Но дикая природа не должна угрожать людям в местах их компактного проживания.

Другое дело в соседнем Амгинском улусе. Как отмечают старший государственный инспектор охраны природы республики Василий ГАВРИЛЬЕВ и государственный инспектор охраны природы Департамента биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгений ЕГОРОВ, в этом году сигналы от населения по поводу бурых медведей пока не поступали.

В то же время, в традиционных охотничьих избушках – уутэнях медведи похозяйничали. Кое-где расправились со съестными припасами, порвали обивку на дверях.

Так же хозяину тайги не понравился указатель, установленный госинспекторами по охране природы, и хищник их порвал.

В ходе сплава по Амге журналисты причалили у безымянного ручья набрать студеной воды. И увидели свежие следы медведя, изюбра, лисы, вороны.

Бескрайняя якутская тайга обитаема зверьем. И задача экологов сохранить биологическое разнообразие, не угрожая безопасности людей.

На момент сплава ни в Алданском, ни в Амгинском районах таежных пожаров не было. Экологи ведут постоянный мониторинг, занимаются профилактикой лесных пожаров. Ведь в этих местах якутяне особенно любят отдыхать и заниматься рыбалкой, собирательством.

Часть государственных инспекторов были переброшены в Намский улус на борьбу с таежными пожарами. Часть оставлены работать на местах.