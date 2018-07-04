В Якутии медведи оккупировали больницу

В Нерюнгринскую центральную районную больницу повадились медведи. Медперсонал вторую ночь не может нормально работать, поскольку обнаглевшие звери пытаются проникнуть в больничный комплекс.

«Да, уже второй день медведи приходят. В первый раз незваного гостя видели в понедельник, 2 июля. На территории больницы около десяти часов вечера он перевернул мусорные баки», — сообщил ЯСИА главврач Нерюнгринской ЦРБ Нюргун Степанов.

По его словам, на вызов медиков полиция приезжала, но никаких действий не предпринималось, поскольку это компетенция департамента охотничьего хозяйства. 3 июля представителю ведомства было направлено заявление. В тот же день на территории больницы видели с десяти до двух ночи уже нескольких медведей.

Животные провели полную ревизию мусорных баков, заглядывали в открытое окно пищеблока, напугав сторожа. Другой медведь лежал на крыльце станции скорой помощи, которая работает круглосуточно. Сотрудники не на шутку испугались.