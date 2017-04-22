АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
2
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.23
 60.32
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.04.2017, 2:45
Республика
В Якутии матерям-героиням выплатят по миллиону рублей
22.04.2017, 2:42
Республика
В Якутии объявлена борьба с бедностью
22.04.2017, 2:28
Путешествия
Диво России — этап ДФО: Якутские проекты заняли первые места и выходят в финал
21.04.2017, 22:48
Культура & Образование
На фасаде цирка Якутии установлена новая вывеска
21.04.2017, 19:36
Республика
Появится ли ТОСЭР на территории Алданского района?
21.04.2017, 18:32
Экология
О чем договорились Минприроды и Ленское бассейновое водное управление?
21.04.2017, 18:16
Происшествия
Участились случаи мошенничества от имени судприставов Якутии
21.04.2017, 18:11
Красота & Здоровье
Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» приняла участие в Дне донора
21.04.2017, 18:01
Красота & Здоровье
Итоги и планы деятельности Минздрава Якутии
21.04.2017, 17:54
Столица
В Якутске отметят Всемирный день оздоровительной гимнастики тайцзицюань и цигун
21.04.2017, 17:38
Столица
Год добра: благотворительный концерт «Подари жизнь» от детсадов
21.04.2017, 17:24
Республика
Весеннее ограничение на автотрассе А-331
21.04.2017, 17:17
Культура & Образование
В СВФУ установили мемориальную доску в честь классика якутской поэзии
21.04.2017, 17:04
Культура & Образование
Высшая школа музыки провела конференцию о творчестве якутского композитора
21.04.2017, 16:55
Общество
Антинаркотический мультфильм впечатлил школьников
21.04.2017, 16:51
Происшествия
ВИП-рыбалка за счет государства – уголовное дело на директора госучреждения
21.04.2017, 16:43
Культура & Образование
Наших делегатов в Армении встретили словами «Дорообо, Якутия!»
21.04.2017, 16:02
Столица
Ледоход в Якутске ожидается 11-13 мая
21.04.2017, 15:52
Политика
Егор Борисов ответит на ваши вопросы в прямом эфире
21.04.2017, 15:25
Политика
Сможет ли женщина стать мэром Якутска?
21.04.2017, 15:18
Культура & Образование
 Театр юного зрителя участвует в пасхальном фестивале «Золотые купола»
21.04.2017, 15:10
Красота & Здоровье
Профилактика туберкулеза у взрослых
21.04.2017, 14:56
Столица
Цветущий Якутск: добро с малых лет
21.04.2017, 14:39
Политика
Местное самоуправление — важнейший институт гражданского общества!
21.04.2017, 14:18
Республика
Энергетики приступили к масштабным работам по капремонту
21.04.2017, 14:03
Экология
ГУП «ЖКХ РС(Я)» сбрасывала стоки в Индигирку
21.04.2017, 13:57
Политика
Состоялась рабочая встреча Егора Борисова с Андреем Яриным
21.04.2017, 13:48
Политика
Руководитель администрации президента РФ принял главу Якутии
21.04.2017, 12:47
Политика
Предложение о захоронении останков Ленина мы рассматриваем как провокацию – Губарев
21.04.2017, 12:46
Культура & Образование
Итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады по физической культуре
21.04.2017, 12:41
Экология
УК бульдозером сталкивала мусор в реку Мархинку
21.04.2017, 12:30
Культура & Образование
Афиша
Московский пасхальный фестиваль в Якутске!
21.04.2017, 12:24
Общество
Эксклюзив
Минсвязи определит благотворительный фонд для централизованной помощи детям-инвалидам
21.04.2017, 12:00
Республика
УК из Ленска незаконно уклоняется от заключения договора с «Якутскэнерго»
21.04.2017, 11:57
Общество
Эксклюзив
Главные редактора Якутии предложили 10 грантовых тем
21.04.2017, 11:44
Экология
ЯКОП отметил единый информационный день
21.04.2017, 11:43
Республика
На муниципалитеты будет возложена ответственность за не проведённый капремонт
21.04.2017, 11:42
Политика
Партпроект «ЕР» «Управдом» представил карту нормативов ОДН
21.04.2017, 11:40
Финансы
Алмазэргиэнбанк готов перевести бюджетников на карту «Мир»
21.04.2017, 11:07
Столица
КС по предпринимательству обсудил вопросы участия малого бизнеса в муниц.заказах
21.04.2017, 10:29
Экономика
Бесплатно: Примите участие в программе для действующих и начинающих предпринимателей “Бизнес класс”!
21.04.2017, 10:16
Финансы
Россельхозбанк: Оксана Лут обсудила с инвесторами перспективы развития производителя аминокислот
21.04.2017, 10:12
Общество
Председатель профильной комиссии ЯГД поздравляет с Днем местного самоуправления
21.04.2017, 10:11
Культура & Образование
Продолжается сотрудничество с международными школами
21.04.2017, 10:09
Общество
Егор Борисов: Роль и значимость органов местного самоуправления с каждым годом повышается
21.04.2017, 10:08
Столица
Поздравление Айсена Николаева с Днем местного самоуправления 
21.04.2017, 9:50
Общество
В Якутии жена оговорила себя
21.04.2017, 9:49
Общество
Сегодня день рождения руководителя и бутафора
21.04.2017, 9:47
Происшествия
Резонанс
Скандальное якутское министерство признано виновным
21.04.2017, 9:11
Столица
Пригороды Якутска присоединились к акции «Папа может, сын поможет!»
21.04.2017, 9:03
Республика
Резонанс
Оперятся ли «Птенцы»
21.04.2017, 9:01
Экономика
25-26 апреля – тренинг для предпринимателей и бизнесменов от Санкт-Петербургского спикера
21.04.2017, 8:58
Происшествия
В Якутске на 203 мкр. произошел пожар
21.04.2017, 1:36
Столица
Благоустраиваем город вместе
21.04.2017, 1:22
Политика
Мандатная комиссия рассмотрела вопрос досрочного прекращения полномочий депутата Магомедовой
21.04.2017, 1:03
Экономика
Эксклюзив
Министру Борисову стыдно…
21.04.2017, 0:01
Футуролог
Эксклюзив
Параллельная Якутия: гендер-блендер
20.04.2017, 20:13
Финансы
IT и банки. Новое время — новые вызовы
20.04.2017, 18:20
Столица
Якутск готовится к Родительскому дню
20.04.2017, 18:13
Культура & Образование
Студенческое научное общество СВФУ проведет «ScienceSlam Якутск»
20.04.2017, 18:10
Сахалыы
Дьокуускайга аhымал кэнсиэр буолла
20.04.2017, 17:58
Столица
Начинается голосование за лучшие проекты городской среды Якутска
20.04.2017, 17:48
Общество
Якутяне смогут проверить знания о Великой Отечественной в корпусах СВФУ 
20.04.2017, 17:20
Столица
Депутаты настаивают: восстановить средства на капремонт детсадов
20.04.2017, 17:08
Общество
Юные жители Якутска осваивают профессию дизайнера
20.04.2017, 16:59
Экология
Республиканский конкурс проектов «Заповедное путешествие – 2017»
20.04.2017, 16:48
Столица
Инструмент взаимодействия — единый информационный день
20.04.2017, 16:25
Культура & Образование
Выставка к 125-летию со дня рождения М.Н. Жиркова
20.04.2017, 16:03
Красота & Здоровье
Ярмарка здоровья в селе Маган
20.04.2017, 15:43
Политика
Егор Борисов принял участие в заседании набсовета «АЛРОСА»
20.04.2017, 15:35
Экология
Анонс
Ленские столбы. Что с ними будет – дискуссионная площадка
20.04.2017, 15:27
Столица
Ко Дню местного самоуправления в Якутске. Программа мероприятий
Архив новостей
Республика
22 апреля 2017, 2:45
149

В Якутии матерям-героиням выплатят по миллиону рублей

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О мерах поддержки многодетных матерей в Республике Саха (Якутия)»

В целях повышения социального статуса и поддержки многодетных матерей, придавая особое значение роли матери в воспитании детей, п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить Знак Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».
2. Утвердить Положение о Знаке Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» согласно приложению к настоящему Указу.
3. Установить лицам, награжденным Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня», единовременное денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей без учета налога на доходы физических лиц.
4. Правительству Республики Саха (Якутия) (Чекин Е.А.) с 01 июля 2017 года предусмотреть средства на финансирование мероприятий по предоставлению единовременной социальной выплаты на строительство жилых помещений многодетным семьям, имеющим 10 и более детей, находящихся на иждивении родителей (несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также служащие в рядах Российской Армии), которые состоят в Реестре граждан, имеющих 10 и более несовершеннолетних детей, на получение социальной выплаты на строительство жилого помещения на дату принятия настоящего Указа.
5. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 04 марта 2003 г. № 834 «Об учреждении Знака “Материнская слава” в Республике Саха (Якутия)» следующие изменения:
5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить Знак «Материнская слава» I, II, III степени.».
5.2. В пункте 4 слова «Соловьева А.Ю.» заменить словами «Гуляева М.Д.».
5.3. В приложении к Указу:
5.3.1. В пункте 1.1 после слов «Знак «Материнская слава» дополнить словами «I, II, III степени».
5.3.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Знаком «Материнская слава» I, II, III степени награждаются многодетные матери, родившие и воспитывающие:
семь детей – Знаком «Материнская слава» III степени;
восемь детей – Знаком «Материнская слава» II степени;
девять детей – Знаком «Материнская слава» I степени.
В число детей включаются несовершеннолетние дети, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, в том числе дети, усыновленные (удочеренные) матерью в установленном законом порядке. Представление к награждению женщины, воспитывающей усыновленных (удочеренных) детей, возможно при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее трех лет.
К награждению представляются многодетные матери, проживающие на территории Республики Саха (Якутия) не менее пятнадцати лет.
Награждение Знаком «Материнская слава» производится к Международному женскому дню 8 Марта и республиканскому празднику — День матери.».
5.3.3. Пункт 1.3 исключить.
5.3.4. В пункте 2.1 слова «за два месяца» заменить словами
«не позднее чем за три месяца».
5.3.5. Пункт 2.2 исключить.
5.3.6. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Для награждения Знаком «Материнская слава» представляются следующие документы:
1. Представление органов местного самоуправления по форме, утвержденной Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия).
2. Характеристика на семью и многодетную мать, выданная органом местного самоуправления.
3. Копии свидетельств о рождении детей.
4. Копии свидетельств об усыновлении (удочерении).
5. Справка о составе семьи (форма № 3) и справка с места учебы детей.
6. Сведения о награждении многодетной матери ранее знаком «Материнская слава».
5.3.7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Со Знаком «Материнская слава» I, II, III степени матери вручается удостоверение о награждении почетным знаком «Материнская слава» I, II, III степени и единовременное денежное вознаграждение в сумме без учета налога на доходы физических лиц:
III степени – 50 000 руб.;
II степени – 75 000 руб.;
I степени – 100 000 руб.».
6. Правительству Республики Саха (Якутия) при разработке проекта закона Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2016 г. 1758-З № 1073-V «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в соответствии с настоящим Указом в пределах средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ. г.Якутск. 21 апреля 2017 года. № 1858

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 21 апреля 2017 г. № 1858

ПОЛОЖЕНИЕ
о Знаке Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня»
I. Общие Положения
1.1. Знак Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» учреждается Указом Главы Республики Саха (Якутия) и является высшей степенью отличия за заслуги матери в рождении и воспитании детей, ее роли в укреплении семьи.
1.2. Знак Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» вручается ежегодно к республиканскому празднику — День матери.
II. Условия и порядок выдвижения кандидатур на награждение Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня»
2.1. Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» награждаются матери, родившие и воспитавшие (воспитывающие) десять и более детей, проживающие на территории Республики Саха (Якутия) не менее пятнадцати лет, при условии достижения младшим ребенком возраста одного года.
В числе детей учитываются также дети, усыновленные (удочеренные) матерью в установленном законом порядке, а также ее дети, которые погибли или пропали без вести при исполнении своего воинского долга, спасении человеческой жизни, по охране законности и правопорядка.
Награждение Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» производится при условии рождения десятого ребенка не ранее 2000 года.
Кандидатуры на награждение Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» представляют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия).
2.2. Не допускается награждение матери Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» в случаях:
1) наличия у нее или ее детей неснятой или непогашенной судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования у матери и ее детей;
2) лишения либо ограничения родительских прав в отношении хотя бы одного ее ребенка.
2.3. К награждению не представляются женщины, имеющие награды СССР, Российской Федерации за рождение (усыновление) детей и заслуги в их воспитании.
2.4. Для награждения Знаком Республики Саха (Якутия)
«Мать-героиня» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) с 01 июля по 01 августа текущего года представляют в Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) следующие документы, характеризующие мать и ее отношение к воспитанию детей:
1) представление органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия);
2) характеристику на семью и многодетную мать, выданную органом местного самоуправления;
3) копии свидетельств о рождении детей;
4) копии свидетельств об усыновлении (удочерении) (при наличии);
5) копию паспорта матери;
6) справку о составе семьи (форма № 3);
7) в случае смерти ребенка — копию свидетельства о смерти
(при наличии);
8) справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования у матери и ее детей, выданные органами внутренних дел;
9) реквизиты расчетного счета получателя.
Сведения о лишении либо ограничении родительских прав в отношении хотя бы одного ее ребенка Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) запрашивает в органах опеки и попечительства.
2.5. Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения, создает комиссию по рассмотрению наградных документов с включением в ее состав представителей исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и общественных организаций и утверждает порядок ее работы.
2.6. Комиссия не позднее чем за 30 дней до республиканского праздника – День матери рассматривает документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, на предмет их полноты и соответствия кандидатур условиям, предусмотренным пунктами 2.1–2.3 настоящего Положения, принимает решение о представлении к награждению Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» или отказе в награждении. Решение комиссии оформляется протоколом.
2.7. В случае наличия полного перечня документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, а также соответствия кандидатуры условиям, предусмотренным пунктами 2.1-2.3 настоящего Положения, комиссия принимает решение о представлении кандидатуры к награждению Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».
В случае отсутствия одного и более документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, или несоответствия кандидатуры условиям, предусмотренным пунктами 2.1-2.3 настоящего Положения, комиссия принимает решение об отказе в награждении Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».
2.8. Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения протокола комиссии в установленном порядке разрабатывает проект Указа Главы Республики Саха (Якутия) о награждении матерей Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».
III. Порядок награждения Знаком Республики Саха (Якутия)
«Мать-героиня»
3.1. Знак Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» матерям вручает Глава Республики Саха (Якутия) или по его поручению и от его имени другие должностные лица.
3.2. Со Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» матери вручается удостоверение о награждении Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».
Единовременное денежное вознаграждение в размере, установленном Указом Главы Республики Саха (Якутия), направляется Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) на расчетный счет получателя в течение 30 рабочих дней со дня издания Указа Главы Республики Саха (Якутия) о награждении Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».
3.3. Оформление документов о награждении, персональный учет и регистрацию награжденных Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» осуществляет Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия).

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
16.04.2017, 0:11
Желток
Популярный ресторан Якутска закрывается
19.04.2017, 12:36
Желток
Эксклюзив
Названы самые богатые и бедные супруги депутатов
19.04.2017, 13:25
Происшествия
Эксклюзив
На Александра Подголова возбуждено еще одно уголовное дело — адвокат
20.04.2017, 9:30
Культура & Образование
Фотофакт
Андрей Борисов и Олег Табаков с супругами на «Золотой маске»
21.04.2017, 0:01
Футуролог
Эксклюзив
Параллельная Якутия: гендер-блендер
21.04.2017, 1:03
Экономика
Эксклюзив
Министру Борисову стыдно…
16.04.2017, 2:02
Красота & Здоровье
Экстра
Якутянка выиграла интернет-голосование на конкурсе «Мисс Россия» — 2017
17.04.2017, 19:03
Происшествия
55-летняя якутянка изнасилована молодым человеком на рабочем месте
17.04.2017, 10:38
Политика
Резонанс
Прокуратура нанесла еще один удар по Ил Тумэну
19.04.2017, 20:57
Спорт
Экстра
Евгения Колодко призналась в употреблении допинга
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
21.04.2017

Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» приняла участие в Дне донора

Происшествия
21.04.2017

ВИП-рыбалка за счет государства – уголовное дело на директора госучреждения

Столица
21.04.2017

Ледоход в Якутске ожидается 11-13 мая

Политика
21.04.2017

Руководитель администрации президента РФ принял главу Якутии

Эксклюзив
Общество
21.04.2017

Минсвязи определит благотворительный фонд для централизованной помощи детям-инвалидам

Эксклюзив
Общество
21.04.2017

Главные редактора Якутии предложили 10 грантовых тем

Экономика
21.04.2017

Бесплатно: Примите участие в программе для действующих и начинающих предпринимателей “Бизнес класс”!

Резонанс
Происшествия
21.04.2017

Скандальное якутское министерство признано виновным