В Якутии матерям-героиням выплатят по миллиону рублей

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О мерах поддержки многодетных матерей в Республике Саха (Якутия)»

В целях повышения социального статуса и поддержки многодетных матерей, придавая особое значение роли матери в воспитании детей, п о с т а н о в л я ю:

1. Учредить Знак Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».

2. Утвердить Положение о Знаке Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» согласно приложению к настоящему Указу.

3. Установить лицам, награжденным Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня», единовременное денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей без учета налога на доходы физических лиц.

4. Правительству Республики Саха (Якутия) (Чекин Е.А.) с 01 июля 2017 года предусмотреть средства на финансирование мероприятий по предоставлению единовременной социальной выплаты на строительство жилых помещений многодетным семьям, имеющим 10 и более детей, находящихся на иждивении родителей (несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также служащие в рядах Российской Армии), которые состоят в Реестре граждан, имеющих 10 и более несовершеннолетних детей, на получение социальной выплаты на строительство жилого помещения на дату принятия настоящего Указа.

5. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 04 марта 2003 г. № 834 «Об учреждении Знака “Материнская слава” в Республике Саха (Якутия)» следующие изменения:

5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Учредить Знак «Материнская слава» I, II, III степени.».

5.2. В пункте 4 слова «Соловьева А.Ю.» заменить словами «Гуляева М.Д.».

5.3. В приложении к Указу:

5.3.1. В пункте 1.1 после слов «Знак «Материнская слава» дополнить словами «I, II, III степени».

5.3.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Знаком «Материнская слава» I, II, III степени награждаются многодетные матери, родившие и воспитывающие:

семь детей – Знаком «Материнская слава» III степени;

восемь детей – Знаком «Материнская слава» II степени;

девять детей – Знаком «Материнская слава» I степени.

В число детей включаются несовершеннолетние дети, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, в том числе дети, усыновленные (удочеренные) матерью в установленном законом порядке. Представление к награждению женщины, воспитывающей усыновленных (удочеренных) детей, возможно при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее трех лет.

К награждению представляются многодетные матери, проживающие на территории Республики Саха (Якутия) не менее пятнадцати лет.

Награждение Знаком «Материнская слава» производится к Международному женскому дню 8 Марта и республиканскому празднику — День матери.».

5.3.3. Пункт 1.3 исключить.

5.3.4. В пункте 2.1 слова «за два месяца» заменить словами

«не позднее чем за три месяца».

5.3.5. Пункт 2.2 исключить.

5.3.6. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Для награждения Знаком «Материнская слава» представляются следующие документы:

1. Представление органов местного самоуправления по форме, утвержденной Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия).

2. Характеристика на семью и многодетную мать, выданная органом местного самоуправления.

3. Копии свидетельств о рождении детей.

4. Копии свидетельств об усыновлении (удочерении).

5. Справка о составе семьи (форма № 3) и справка с места учебы детей.

6. Сведения о награждении многодетной матери ранее знаком «Материнская слава».

5.3.7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Со Знаком «Материнская слава» I, II, III степени матери вручается удостоверение о награждении почетным знаком «Материнская слава» I, II, III степени и единовременное денежное вознаграждение в сумме без учета налога на доходы физических лиц:

III степени – 50 000 руб.;

II степени – 75 000 руб.;

I степени – 100 000 руб.».

6. Правительству Республики Саха (Якутия) при разработке проекта закона Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2016 г. 1758-З № 1073-V «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в соответствии с настоящим Указом в пределах средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ. г.Якутск. 21 апреля 2017 года. № 1858

УТВЕРЖДЕНО

Указом Главы

Республики Саха (Якутия)

от 21 апреля 2017 г. № 1858

ПОЛОЖЕНИЕ

о Знаке Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня»

I. Общие Положения

1.1. Знак Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» учреждается Указом Главы Республики Саха (Якутия) и является высшей степенью отличия за заслуги матери в рождении и воспитании детей, ее роли в укреплении семьи.

1.2. Знак Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» вручается ежегодно к республиканскому празднику — День матери.

II. Условия и порядок выдвижения кандидатур на награждение Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня»

2.1. Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» награждаются матери, родившие и воспитавшие (воспитывающие) десять и более детей, проживающие на территории Республики Саха (Якутия) не менее пятнадцати лет, при условии достижения младшим ребенком возраста одного года.

В числе детей учитываются также дети, усыновленные (удочеренные) матерью в установленном законом порядке, а также ее дети, которые погибли или пропали без вести при исполнении своего воинского долга, спасении человеческой жизни, по охране законности и правопорядка.

Награждение Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» производится при условии рождения десятого ребенка не ранее 2000 года.

Кандидатуры на награждение Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» представляют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия).

2.2. Не допускается награждение матери Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» в случаях:

1) наличия у нее или ее детей неснятой или непогашенной судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования у матери и ее детей;

2) лишения либо ограничения родительских прав в отношении хотя бы одного ее ребенка.

2.3. К награждению не представляются женщины, имеющие награды СССР, Российской Федерации за рождение (усыновление) детей и заслуги в их воспитании.

2.4. Для награждения Знаком Республики Саха (Якутия)

«Мать-героиня» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) с 01 июля по 01 августа текущего года представляют в Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) следующие документы, характеризующие мать и ее отношение к воспитанию детей:

1) представление органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) по форме, утвержденной Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия);

2) характеристику на семью и многодетную мать, выданную органом местного самоуправления;

3) копии свидетельств о рождении детей;

4) копии свидетельств об усыновлении (удочерении) (при наличии);

5) копию паспорта матери;

6) справку о составе семьи (форма № 3);

7) в случае смерти ребенка — копию свидетельства о смерти

(при наличии);

8) справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования у матери и ее детей, выданные органами внутренних дел;

9) реквизиты расчетного счета получателя.

Сведения о лишении либо ограничении родительских прав в отношении хотя бы одного ее ребенка Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) запрашивает в органах опеки и попечительства.

2.5. Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения, создает комиссию по рассмотрению наградных документов с включением в ее состав представителей исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и общественных организаций и утверждает порядок ее работы.

2.6. Комиссия не позднее чем за 30 дней до республиканского праздника – День матери рассматривает документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, на предмет их полноты и соответствия кандидатур условиям, предусмотренным пунктами 2.1–2.3 настоящего Положения, принимает решение о представлении к награждению Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» или отказе в награждении. Решение комиссии оформляется протоколом.

2.7. В случае наличия полного перечня документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, а также соответствия кандидатуры условиям, предусмотренным пунктами 2.1-2.3 настоящего Положения, комиссия принимает решение о представлении кандидатуры к награждению Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».

В случае отсутствия одного и более документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, или несоответствия кандидатуры условиям, предусмотренным пунктами 2.1-2.3 настоящего Положения, комиссия принимает решение об отказе в награждении Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».

2.8. Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения протокола комиссии в установленном порядке разрабатывает проект Указа Главы Республики Саха (Якутия) о награждении матерей Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».

III. Порядок награждения Знаком Республики Саха (Якутия)

«Мать-героиня»

3.1. Знак Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» матерям вручает Глава Республики Саха (Якутия) или по его поручению и от его имени другие должностные лица.

3.2. Со Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» матери вручается удостоверение о награждении Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».

Единовременное денежное вознаграждение в размере, установленном Указом Главы Республики Саха (Якутия), направляется Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) на расчетный счет получателя в течение 30 рабочих дней со дня издания Указа Главы Республики Саха (Якутия) о награждении Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня».

3.3. Оформление документов о награждении, персональный учет и регистрацию награжденных Знаком Республики Саха (Якутия) «Мать-героиня» осуществляет Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия).