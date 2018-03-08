В Якутии машина с пятью пассажирами застряла во льду

06 марта 21:42 на пульт оперативного дежурного Колымского ПСО Службы спасения Якутии поступило телефонное сообщение о том, что в 30 км от г. Среднеколымск на федеральной трассе Колыма на озере Соболох из-за продавки льда большегрузными автомашинами образовался наледь и в ней застряла автомашина УАЗ микроавтобус с 5 пассажирами в том числе 1 ребенок.

Температура воздуха составляла -25-30 градусов с ветром от 8до 14 м/с. Для оказания помощи попавшим в беду людям в 21. 57 из г. Среднеколымск выехали 3 спасателя под руководством начальника Колымского ПСО Алексея Тарасова по прибытию обнаружили автомашину застрявшую в наледи.

Проверив глубину, спасатели эвакуировали людей в свой автомобиль и приступили к вызволению из ледяного плена Уазика, предварительно освободив ото льда. Машину и спасенных людей доставили в г. Среднеколымск. По словам начальника Колымского ПСО Службы спасения Алексея Тарасова жалоб на здоровье не поступало. В данное время дорога временно закрыта, оповещены главы поселений Аргахтах, Сватай, Алеко-кюель, Эбях. 07 марта планируется пробивка объездной дороги.

Служба спасения напоминает водителям о соблюдении правил проезда по ледовым переправам, ни в коем случае не превышайте разрешенный вес. Пользуйтесь только санкционированными переправами.