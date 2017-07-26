В Якутии малоимущим, многодетным гражданам будут предоставляться готовые земельные участки

В случае, если граждане, имеющие трех и более детей, являются малоимущими, орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками, обеспечивает проведение кадастровых работ. Об этом сообщает Sakhapress.ru.

В Земельном кодексе Республики Саха (Якутия) 4 июля приняты поправки, касающиеся предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. Установлено, что в случае, если граждане, имеющие трех и более детей, являются малоимущими, орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками, обеспечивает проведение кадастровых работ.

Таким образом, малоимущим гражданам, имеющим трех и более детей, будут предоставляться готовые земельные участки. Для получения земельного участка малоимущие граждане, имеющие трех и более детей, предоставляют в орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками, следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность гражданина, а в случае, если с заявлением о постановке на учет обращается представитель гражданина, — копии документов, удостоверяющих личность представителя гражданина, и документа, подтверждающего его полномочия;

2) документы, подтверждающие состав семьи гражданина (копии паспортов, свидетельств о рождении, о заключении брака, решений об усыновлении (удочерении), судебных решений и иных документов);

3) справка, выданная образовательной организацией любого вида и типа, подтверждающая обучение по очной форме (в случае наличия детей, обучающихся по очной форме обучения);

4) справка, содержащая сведения о доходах гражданина.

При этом отмечаем, что малоимущей семьей признается семья, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующей зоне Республики Саха (Якутия).

В настоящее время величина прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) установлена в размере: на душу населения — 16 443 рубля, для трудоспособного населения — 17 388 рублей, для пенсионеров — 13 173 рубля, для детей — 17 005 рублей, величина прожиточного минимума по двум зонам республики указана в таблице, сообщается на сайте министерства имущественных и земельных отношений Якутии, сообщается на официальном портале республики.