В Якутии львиная доля ДТП происходит по вине водителей

В республике 85% дорожно-транспортных происшествий происходит по причине нарушений Правил дорожного движения водителями. При этом профилактическая работа на местах не приносит желаемого результата.

В основном к ДТП приводят выезд на встречную полосу движения, усталость водителей и превышение максимально допустимой скорости движения. На долю таких происшествий приходится более 80% погибших и более 90% раненых.

На правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения первый вице-премьер республики Алексей Колодезников заявил, что проводимая профилактическая работа, прежде всего в районах республики, не приносит желаемого результата: «Следует отметить низкую эффективность работы по взаимодействию местных органов власти с сотрудниками полиции в профилактике ДТП данного вида».

По данным ГИБДД, с начала года в Якутии произошло 146 ДТП, в которых погибли 17 человек и 193 получили травмы.

В Минтрансе республики считают, что дисциплинировать водителей поможет результативная работа комплексов фотовидеофиксации.