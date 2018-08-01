В Якутии локализованы три лесных пожара

По оперативным данным на утро 1 августа на территории Якутии локализованы три лесных пожара на общей площади 36 485 га, в тушении задействованы 262 человека.

В Горном районе действуют два пожара на площади 24 485 га, в Намском районе — один пожар на площади 12 000 га.+

В тушении задействовано 226 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных Авиалесоохраны, 32 работника службы наземной охраны лесов и четверо местных жителей. Задействовано 7 единиц техники.+

С начала пожароопасного сезона проведены работы по тушению 163 лесных пожара на площади, пройденной огнем 105 170,79 га.+

В республике действует ЧС в лесах регионального характера.