В Якутии локализованы три лесных пожара

По оперативным данным на утро 1 августа на территории Якутии локализованы три лесных пожара на общей площади 36 485 га, в тушении задействованы 262 человека.
В Горном районе действуют два пожара на площади 24 485 га, в Намском районе — один пожар на площади 12 000 га.+
В тушении задействовано 226 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных Авиалесоохраны, 32 работника службы наземной охраны лесов и четверо местных жителей. Задействовано 7 единиц техники.+
С начала пожароопасного сезона проведены работы по тушению 163 лесных пожара на площади, пройденной огнем 105 170,79 га.+
В республике действует ЧС в лесах регионального характера.
От имени БОБРОВ всей Якутии заявляю- пожары возникают по вине человека а не молний!
Уважаемые читатели!
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