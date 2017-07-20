В Якутии более 17 тысяч гектаров охвачено пожарами

По информации департамента по лесным отношениям, общая площадь 15 лесных пожаров, действующих на территории республики, охватывает 17,5 тысячи гектаров.

Вчера, 19 июля, на охраняемой территории Якутии было зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади более 9 тысяч га. По словам представителя ведомства, столь большой прирост объясняется тем, что в ходе авиамониторинга была уточнена площадь пожара, действующего на территории Вилюйского района. Она составила 6,5 тысячи гектаров: «Данные получили к вечеру, так как до вчерашнего дня задымленность и погодные условия не позволяли провести обследование местности».

38 работников лесной охраны тушат крупный очаг. К ним направлено 46 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны, чьими силами было ликвидировано возгорание в Горном улусе. Ведется работа по локализации.

В Вилюйском районе в настоящее время действуют восемь пожаров, которые охватывают территорию почти в 16 тысяч гектаров. По одному очагу возгорания зафиксировано в Кобяйском и Усть-Алданском улусах. В Горном районе — два пожара на общей площади 55 га.

Как отмечают в департаменте по лесным отношениям, из 12 пожаров локализовано 3 — два в Намском и один в Усть-Майском улусах. Полностью ликвидировано пять очагов — в Горном, Вилюйском, Кобяйском, Таттинском и Усть-Майском районах.

В тушении участвуют 490 человек, в том числе 273 специалиста парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны, 79 работников лесной охраны, 128 мобилизованных из числа местного населения, а также 10 сотрудников МЧС. Задействовано 18 единиц наземной техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии на охраняемой территории зарегистрировано 212 лесных пожаров на общей площади 36 123,1 га, в том числе покрытой лесом площади — 17 613,9 га.