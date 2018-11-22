В Якутии к решению проблем обманутых дольщиков будут подключены главы районов и депутаты

О необходимости вовлечения в решение проблем обманутых дольщиков в Якутии муниципальных властей и депутатов, а также внедрения новых механизмов с использованием внебюджетных средств и инвестиций заявил вице-премьер правительства республики Кирилл Бычков на встрече с гражданами, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков.

«В решение проблематики будут вовлечены муниципалитеты и депутатский корпус. Они должны осознать эту социальную проблему как срочную, важную», — сказал Кирилл Бычков.

«Мы будем считать программу завершенной в тот момент, когда решится проблема последнего дольщика», — подчеркнул зампредседателя правительства, добавив, что работа ведётся точечно по каждому объекту и каждому пострадавшему человеку.

На текущий момент положительно в пользу дольщика в Якутии решаются более 75% дел по проблемным долгостроям. Это самый высокий показатель решения проблемы в Дальневосточном федеральном округе и в некоторых центральных субъектах РФ.

В России насчитывается 880 объектов незавершенного строительства, это 34 тысячи обманутых людей. В Якутии на сегодняшний день признаны проблемными 6 объектов. Среди них жилой многоквартирный дом в Якутске на улице Каландаришвили застройщика ООО «Северная строительная компания», 3 дома в мкр «Ильинка» застройщика ООО «Черов и К» и 2 дома в селе Чурапча застройщика ООО «Макрос».

В региональном реестре обманутых граждан состоит 147 людей. Кроме того, по предварительным данным Минстроя РС(Я), 68 граждан попали под «двойные продажи», когда на одну и ту же квартиру недобросовестный застройщик заключает несколько договоров долевого участия. Объектами «двойных продаж» являются жилые дома застройщиков ЖСПК «Стерх», ООО «Теплосервис» и ООО «Сырдык».

Кирилл Бычков рассказал, что наряду с использованием бюджетных механизмов используются внебюджетные средства. По данному направлению плотно работает Минстрой республики. В этой связи вице-премьер отметил работу с Региональной общественной организацией оказания содействия гражданам Якутии в долевом участии строительства жилья «Квадрат». Его участниками являются представители инициативных групп обманутых дольщиков застройщиков «Черов и К», «Теплосервис», «Стерх», «Строим вместе».

По сведениям зампреда, 973 жилых помещения введены в эксплуатацию без бюджетного финансирования и 645 – с использованием бюджетного финансирования.

Помимо этого, Кирилл Бычков сказал, что акцент в работе будет сделан на использовании новых механизмов. Минстрой Якутии предлагает предоставлять застройщикам, желающим расселить обманутых дольщиков, земельные участки без торгов. В планах апробировать метод по многоквартирному дому «Северной строительной компании» на улице Каландаришвили и объектам «Черов и К» в Якутске.

Как сообщил Бычков, потребность финансирования мероприятия на 2019 год «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» госпрограммы Якутии «Обеспечение качественным жильем и повышение качества ЖКУ на 2018-2022 годы» составляет 150 млн рублей.

«Если заявка на выделение бюджетных средств будет одобрена, то в течение следующего года мы решим вопрос по 175 обманутым дольщикам», — сказал вице-премьер. В целом по всем заявленным на данный момент объектам стоит задача решить вопрос к 2022 году.