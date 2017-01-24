В Якутии изъяты тонны незаконно добытой рыбы, включая осетра и нельму

В ходе реализации поступившей оперативной информации в распоряжение сотрудников УФСБ по Республике Саха (Якутия) был организован совместный рейд правоохранительных и надзорных органов Оленекского района Якутии.

Полицейскими ОМВД России по Оленекскому району совместно с представителями УФСБ, Росгвардии и инспекции охраны природы на автозимнике Оленек – Жилинда, на участке дороги в 2 км от села Оленек были остановлены три большегрузные автомашины марки КАМАЗ, загруженные замороженной рыбой, большая часть из которой не имела соответствующих документов на их добычу и перевозку.

Установлено, что незаконная перевозка рыбной продукции была организована индивидуальным предпринимателем, уроженцем Ивановской области. Перевозимая рыба была добыта в реке Усть-Оленек Булунского района Якутии.

Всего было изъято 15 тонн 372 кг водных биологических ресурсов, из них вес незаконно добытого осетра составил 372 кг, вес нельмы — 808 кг, из разрешенных по квоте 271 кг.

По данному факту проводится процессуальная проверка.