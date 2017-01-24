В Якутии изъяты незаконно перевозимые бивни мамонта и 8 тонн замороженной рыбы

21 января 2017 г. в районе 550 км автодороги «Анабар» сотрудниками Удачнинского отделения полиции совместно с УФСБ по Республике Саха (Якутия) были проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление фактов незаконной добычи водных, биологических ресурсов и мяса дикого оленя.

Около 21:00 часов для проверки была остановлена автомашина «Тойота Лэнд Крузер», в салоне которой обнаружены шесть отрезков бивней мамонта.

Со слов 27-летнего водителя внедорожника выяснилось, что он работает в одной из организаций Анабарского района, которая официально занимается сбором палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой фауны. Однако, указанным гражданином не были предъявлены соответствующие документы, дающие право на перевозку и дальнейшую реализацию уникального палеонтологического ресурса.

Спустя несколько часов на этой же автодороге был остановлена автомашина «КАМАЗ», груженая 8 тоннами замороженной рыбы. 31-летний уроженец Булунского района не смог предъявить для проверки какие-либо разрешительные документы на их перевозку.

Установлено, что 4 тонны омуля и 4 тонны муксуна водитель большегруза приобрел в поселке Юрюнг Хая у местных рыбаков и перевозил в г. Якутск для реализации.

В настоявшее время по данным фактам проводится процессуальная проверка. Все указанные ресурсы изъяты.