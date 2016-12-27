В Якутии изъяты наркотические вещества в особо крупном размере

В ОМВД России по Намскому району поступила оперативная информация о причастности двух местных жителей к хранению, изготовлению и переработке наркотических средств.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий поступившая информация подтвердилась. Прибыв по месту жительства одного из подозреваемых, полицейские застали их за процессом изготовления наркотического средства.

В ходе осмотра под кухонным столом был обнаружен пакет с остатками растительного вещества, а также две эмалированные миски с остатками изготовленного наркотического продукта. В шкафу был обнаружен мешок с сухим растительным веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

Результаты проведенного исследования показали, что изъятым веществом растительного происхождения является марихуана, общий вес которой составил свыше 2 килограмм.

Жидкость, изъятая в процессе приготовления массой 1,5 килограмма, оказалась гашишным маслом, вес наркотического вещества в сухом остатке составил 24,34 гр.

В отношении 23-летнего и 30-летнего уроженцев Намского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».