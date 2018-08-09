В Якутии изъято более 1800 литров контрафактного алкоголя

Сотрудниками полиции ОМВД России по Ленскому району изъято 3 760 бутылок контрафактной спиртосодержащей продукции на одном из складов торговой базы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в хранении, приобретении в целях сбыта контрафактной алкогольной продукции. Им оказался 31-летний житель г.Ленск. Выяснилось, что он в дальнейшем планировал сбыть немаркированную водочную продукцию, не имея разрешения на осуществление розничной продажи алкогольной продукции. Экспертиза изъятой алкогольной продукции показала, что федеральные специальные марки выполнены способом печати на цветном струйном принтере.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 171.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.