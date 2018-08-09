АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
22
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.08.2018, 11:40
Желток
Видео
Якутяне жгут! Музыкальный видеопривет из армии
09.08.2018, 11:30
Происшествия
В Якутии изъято более 1800 литров контрафактного алкоголя
09.08.2018, 11:20
Спорт
Рассадин назвал причины своей неудачи на чемпионате России
09.08.2018, 11:10
Происшествия
В Вилюйском районе семья, следуя из Якутска, попала в ДТП
09.08.2018, 11:00
Столица
Позитив
Что ждет горожан в День рождения Якутска
09.08.2018, 10:50
Спорт
Арыйаан Тютрин: Бронза есть, но хотелось большего
09.08.2018, 10:41
Происшествия
Резонанс
Названы магазины, в которых продавались опасные консервы
09.08.2018, 10:30
Экология
Фотофакт
Харчаана открыла сезон арбузов
09.08.2018, 10:22
Общество
Делегация Новосибирской области встретилась с руководством «Союза строителей Якутии»
09.08.2018, 10:20
Столица
Объявление
В каких районах Якутска сегодня отключат воду
09.08.2018, 10:10
Происшествия
Якутянин ответит в суде за падение ребенка из окна пятого этажа
09.08.2018, 10:00
Республика
Свет у жителей Чкалова теперь будет всегда, а не по графику
09.08.2018, 9:50
Столица
Объявление
Сегодня в Якутске перекроют две улицы
09.08.2018, 9:41
Экология
Резонанс
Якутская аномалия: Стали известны результаты исследований озера Байбал күөлэ
09.08.2018, 9:40
Республика
На Ленских столбах заработал бесплатный Wi-Fi
09.08.2018, 9:30
Происшествия
В Якутии тушат только 3 лесных пожара из 25
09.08.2018, 9:20
Республика
Позитив
Ысыах Олонхо: Ключи от «Лады» в награду победителю
09.08.2018, 9:10
Происшествия
За сутки в Якутии горели дома и гараж
09.08.2018, 9:00
Общество
Якутская городская дума поздравляет с Днем коренных малочисленных народов Севера
09.08.2018, 8:50
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
09.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 9 августа 2018
09.08.2018, 2:04
Экономика
Экстра
Правительство РФ направит в Якутию 587 млн. рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка
09.08.2018, 0:48
Политика
Обсуждена эффективность деятельности органов исполнительной власти Якутии по итогам 2017 года
09.08.2018, 0:30
Происшествия
В Якутии отменен режим ЧС в лесах
09.08.2018, 0:11
Республика
Экстра
Глава Жиганского района перечислил из бюджета на свой счет 40 тысяч рублей
09.08.2018, 0:10
Политика
Сегодня день рождения руководителей, глав и политика
09.08.2018, 0:04
Происшествия
Суд отложил рассмотрение дела экс-главы Нюрбинского района
08.08.2018, 22:16
Общество
Фотофакт
В Якутии у отца двоих детей родилась тройня!
08.08.2018, 22:13
Республика
9 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
08.08.2018, 20:27
Желток
Фотофакт
Федот Тумусов в гостях у экс-депутата Ил Тумэна
08.08.2018, 18:10
Происшествия
На рабочего с 9 этажа упал шлакоблок. Мужчина скончался
08.08.2018, 18:05
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело по факту отравления консервами «Сайра» в Усть-Алданском районе
08.08.2018, 18:00
Происшествия
Охранник магазина присвоил себе чужие деньги
08.08.2018, 17:50
Общество
Пострадавшим от паводка районам помогут восстановить автодороги
08.08.2018, 17:39
Культура & Образование
В ЯГСХА подвели итоги второго этапа зачисления: академистами стали лучшие из лучших
08.08.2018, 17:23
Общество
Батальон ППС объявляет набор на вакантные должности
08.08.2018, 17:00
Общество
Постпредство Якутии сократит представителей якутских министерств и ведомств в Москве
08.08.2018, 16:45
Общество
Камеры видеофиксации снижают количество ДТП до нуля
08.08.2018, 16:30
Культура & Образование
Детей с ограниченными возможностями обучат безопасному поведению на дороге
08.08.2018, 16:20
Происшествия
Следователи разберут действия алданских врачей, в результате которых погиб новорожденный
08.08.2018, 16:10
Общество
Резонанс
Скандальный пожар в Якутии: сообщение МЧС
08.08.2018, 16:08
Общество
Анонс
Объявлен в Якутске конкурс косплея! Ykt Geek Fest 5
08.08.2018, 16:00
Культура & Образование
III городской фестиваль художественной резьбы по дереву «Лесная сказка-2018» ждет участников
08.08.2018, 15:50
Столица
9 августа в Якутске отметят Международный день коренных народов мира
08.08.2018, 15:35
Общество
Резонанс
Руководитель «Трезвой России» призвал Генпрокуратуру РФ разобраться в пьяном дебоше Юрия Садовникова
08.08.2018, 15:25
Происшествия
У девушки украли золотых украшений на десятки тысяч рублей
08.08.2018, 15:15
Общество
Дневник навигации ЛОРП: нефтеналивной флот работает в Арктике
08.08.2018, 14:55
Общество
Бухгалтер ответит за то, что из зарплаты должника не был удержан долг
08.08.2018, 14:45
Республика
В Якутии появился четвертый вертолёт санитарной авиации
08.08.2018, 14:35
Общество
Профессора ЯГСХА — судьи IV Чемпионата России «Лесоруб XXI века»
08.08.2018, 14:25
Культура & Образование
В Якутске открылась выставка молодых художников и фотографов
08.08.2018, 14:14
Общество
Режим ЧС в связи с лесными пожарами отменен
08.08.2018, 14:00
Республика
«ЛОРП»: план по перевозкам грузов выполнен
08.08.2018, 13:49
Политика
Эксклюзив
«Родина» через суд добивается регистрации своих кандидатов в Ил Тумэн
08.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Самые горячие тренды осени 2018 года
08.08.2018, 13:00
Республика
Юкагирский праздник «Шахадьибэ» отметили в селе Нелемное
08.08.2018, 12:50
Происшествия
За повторную пьяную езду осужден житель Намского района
08.08.2018, 12:41
Происшествия
Более 50 человек тушат пожар у Накына
08.08.2018, 12:35
Происшествия
Два страшных ДТП произошло в Якутии: пострадали 10 человек
08.08.2018, 12:16
Общество
Авиакомпания «Якутия» вновь задерживает рейсы
08.08.2018, 12:09
Столица
Цветущий Якутск: миллион цветов столицы
08.08.2018, 11:58
Происшествия
Лесной пожар у Накына: в случае ухудшения ситуации принят план эвакуации
08.08.2018, 11:45
Общество
Александр Ким-Кимэн празднует 60-летний юбилей
08.08.2018, 11:28
Происшествия
Резонанс
Виновнику ДТП, в котором погиб ребенок, отказали в УДО
08.08.2018, 11:14
Столица
В гордуме состоялось совещание комиссии по социальной политике
08.08.2018, 11:00
Столица
Анонс
Акция «Дачный десант» выезжает на Покровский тракт
08.08.2018, 10:58
Красота & Здоровье
Особая благодарность композитора
08.08.2018, 10:55
Экономика
В Якутии успешно прошла первая практическая бизнес конференция — 2018
08.08.2018, 10:50
Республика
На севере Якутии найдены три черепа древнего волка
08.08.2018, 10:40
Происшествия
Консервы, из-за которых отравились люди в Якутии, сняты с продажи
08.08.2018, 10:40
Политика
Эксклюзив
Справороссы добиваются лишения регистрации Ивана Шамаева
08.08.2018, 10:30
Происшествия
В Мирном горел магазин
Архив новостей
Происшествия
9 августа 2018, 11:30
52

В Якутии изъято более 1800 литров контрафактного алкоголя

Сотрудниками полиции ОМВД России по Ленскому району изъято 3 760 бутылок контрафактной спиртосодержащей продукции на одном из складов торговой базы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в хранении, приобретении в целях сбыта контрафактной алкогольной продукции. Им оказался 31-летний житель г.Ленск. Выяснилось, что он в дальнейшем планировал сбыть немаркированную водочную продукцию, не имея разрешения на осуществление розничной продажи алкогольной продукции. Экспертиза изъятой алкогольной продукции показала, что федеральные специальные марки выполнены способом печати на цветном струйном принтере.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 171.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
09.08.2018, 8:50
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
07.08.2018, 0:42
Происшествия
Скандал
Пьяный скандал может оставить народного депутата Якутии без мандата
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
06.08.2018, 8:15
Желток
Фотофакт
Известный якутский стилист женился!
06.08.2018, 8:13
Желток
Фотофакт
Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку
06.08.2018, 8:35
Происшествия
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи
04.08.2018, 9:31
Республика
Резонанс
Вопрос-ответ: может ли партия отзывать выдвинутого кандидата в мэры?
04.08.2018, 9:34
Происшествия
В Якутии загорелся двухэтажный жилой дом
04.08.2018, 19:33
Политика
Фотофакт
Выборы мэра Якутска: резонансное заседание избирательной комиссии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Позитив
Столица
09.08.2018

Что ждет горожан в День рождения Якутска

Спорт
09.08.2018

Арыйаан Тютрин: Бронза есть, но хотелось большего

Позитив
Республика
09.08.2018

Ысыах Олонхо: Ключи от «Лады» в награду победителю

Экстра
Экономика
09.08.2018

Правительство РФ направит в Якутию 587 млн. рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка

Экстра
Республика
09.08.2018

Глава Жиганского района перечислил из бюджета на свой счет 40 тысяч рублей

Происшествия
09.08.2018

Суд отложил рассмотрение дела экс-главы Нюрбинского района

Фотофакт
Общество
08.08.2018

В Якутии у отца двоих детей родилась тройня!

Эксклюзив
Политика
08.08.2018

«Родина» через суд добивается регистрации своих кандидатов в Ил Тумэн