В Якутии изучат экологию районов вилюйской группы

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Академия наук Якутии разработала программу комплексных научных исследований районов республики, пострадавших из-за загрязнения рек вследствие прорыва дамб алмазодобывающей компании. Общая стоимость работ оценивается в 357 млн рублей, сообщил ТАСС во вторник вице-президент Академии Андрей Матвеев.
«Через министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства региона программа будет внесена на рассмотрение главы республики Айсена Николаева», — добавил он.
Академия наук Якутии создана в 1993 году в качестве высшей научной организации республики. На сегодняшний день академия наук объединяет 42 академиков. Академия ведет междисциплинарные исследования, в его составе работает пять научных подразделений, пять научно-организационных и два региональных центра.