В Якутии изучат экологию районов вилюйской группы

«Через министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства региона программа будет внесена на рассмотрение главы республики Айсена Николаева», — добавил он.

Академия наук Якутии создана в 1993 году в качестве высшей научной организации республики. На сегодняшний день академия наук объединяет 42 академиков. Академия ведет междисциплинарные исследования, в его составе работает пять научных подразделений, пять научно-организационных и два региональных центра.