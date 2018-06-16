В Якутии из-за схода селя закрыт участок трассы «Колыма»

15.06.2018 г. с 19:30 на участке км 719+700 – км 719+730 автомагистрали Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан (Республика Саха (Якутия), п. Развилка) закрыто движение автотранспорта. Причина: сход селевого потока на проезжую часть. Для ликвидации последствий селя мобилизована спецтехника. Информация дополняется. В случае ЧС на автодорогах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» обращайтесь по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: тел. 8 (4112) 44-10-78. Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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