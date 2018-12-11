В Якутии из мечети украли ящик с пожертвованиями 

В дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району обратился имам местной мечети — неизвестные похитили ящик с пожертвованиями.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 30-летнего мужчину, причастного к совершению данной кражи.

В один из дней он посетил мечеть и заметил ящик для пожертвований, который решил похитить при удобном случае. Вскрыв, он обнаружил в нем наличие 7000 рублей. На похищенные деньги он с приятелем распил алкоголь в одном из кафе, и, переночевав в гостинице, покинул пределы поселка.

https://youtu.be/BQYCsxIHPLY

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».