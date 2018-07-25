В Якутии искусственные дожди помогли в тушении лесных пожаров

В Якутии продолжают вызывать искусственные дожди для тушения лесных пожаров. Вчера специалистами Авиалесоохраны на самолете Ан-26 были произведены работы по искусственному вызыванию осадков. Борт оснащен специальным оборудованием, которое запускает в облака пиропатроны с йодистым серебром. Под его воздействием уже через полчаса начинается образование осадков. Маршруты полётов прокладывают на основе данных о пожарной обстановке.

Как сообщил и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Денис Белозеров, на территории республики действует 17 лесных пожаров, из которых 15 действующих и 2 локализованы. Общая площадь пожаров составляет 46 тысяч гектаров. Задействованы все силы и средства, более 700 человек и 40 единиц тракторной и другой техники, 2 самолета-амфибии Бе-200, а также Ан-26.

«Исходя из той облачности, которая сформировалась на территории республики, был произведен облет четырех районов, где действуют пять лесных пожаров, и произведены работы по вызову искусственных осадков», — подытожил Денис Белозеров.

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов отметил, что в этом году в республике наблюдаются более сложные погодные условия, которые оказывают существенное влияние на тушение лесных пожаров. Он обратил внимание на то, что при тушении лесных пожаров негативно сказывается тяжелая транспортная доступность, поэтому невозможно обойтись без применения авиации.

«Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина на территории Якутии создан филиал ФБУ «Авиалесохрана», существенно увеличено финансирование, которое выделяется региону на авиационный мониторинг и тушение лесных пожаров. Сейчас на территории республики работают более 170 специалистов пожарно-десантной службы Федерального агентства лесного хозяйства, что составляет 25 процентов от всех специалистов, задействованных на борьбе с огненной стихией», — подчеркнул Александр Панфилов.

Он отметил, что в Якутии помимо искусственного вызова осадков также успешно применяется методика проведения взрывных работ, что, по его мнению, должно позволить Якутии полноценно справиться с лесопожарной ситуацией.

Заместитель начальника ФБУ «Авиалесохрана» Андрей Ерицов сообщил, что перед вылетом был проведен анализ районов, в которых действуют лесные пожары, с подходящей ресурсной облачностью. Исходя из этого, маршрут полета был построен таким образом, чтобы реально воздействовать на облака для искусственного вызывания осадков.

«Вероятность выпадения осадков составляет 50-70 процентов», — сообщил он.

Как отметил руководитель Департамента по лесным отношениям Якутии Алексей Агеев, проведенные работы дали свои положительные результаты.

«В Вилюйском районе пролил настолько сильный дождь, что действующий пожар был сразу ликвидирован. В Верхневилюйском районе с помощью искусственного дождя был локализован пожар 6/А. В Горном районе над двумя лесными пожарами также прошли ливневые дожди, которые не позволили увеличить территорию горения», — доложил Алексей Агеев.

Напомним, что на утро 25 июля в республике ведутся работы по тушению 14 лесных пожаров на общей площади 43 367 га. С начала пожароопасного сезона проведены работы по тушению 163 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 91 477,79 га.