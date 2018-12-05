В Якутии ищут пропавшего без вести

В производстве следственного отдела по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения Мокрополова Тимофея Сергеевича, 07.09.1985 года рождения.

По данным следствия, в сентябре 2018 года Мокрополов Т.С., постоянно проживающий в городе Зее Амурской области, прибыл в п. Нижний Куранах Алданского района на временную работу в сфере строительства.

4 октября 2018 года мужчина, временно проживая по адресу: РС (Я), Алданский район, п. Нижний Куранах, ул. Магистральная, д. 19, оставив личные вещи, вышел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 164 см, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы черные, короткие, глаза карие, возможно с темной щетиной на лице. На левом предплечье имеется татуировка с изображением символики военной разведки (земного шара, летучей мыши, паутины)

Был одет в кожаную куртку, штаны спортивные темно-синего цвета, кроссовки «adidas» с белыми полосками.

При себе имеет паспорт, сенсорный телефон, пропуск на КПП № 1 АО «Полюс Алдан».

Лиц, владеющих любой информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщать об этом в следственное управление Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по телефонам: 841145-36-052; 841145-31-734; 841145-30-489; 8-924-362-7316.