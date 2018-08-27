В Якутии ищут медведя с канистрой на голове

В Якутии экологи разыскивают медведя, застрявшего головой в канистре. Несчастный зверь вышел на обочину дороги, однако сердобольные граждане не смогли помочь ему, сообщает News.ru.

Косолапый убежал в лес и больше в поле зрения экологов не попадался.

В региональном ведомстве по охране природы РИА Новости сообщили, что медведю, если его найдут, будет оказана помощь.

«Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в южной Якутии, чтобы нашли место, где был заснят на видео медведь с канистрой»,— сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

Из сообщений в соцсетях известно, что этот случай предположительно произошел в окрестностях города Нерюнгри. Видеоролик на YouTube опубликован пользователем Гаврил Семенов.