В Якутии именем художника назвали гору

В Якутии появилась гора имени художника Афанасия ОСИПОВА, сообщил SakhaLife Василий АМЫДАЕВ, председатель Союза художников Якутии.

Географический объект — безымянная гора, в народе называемая Арыы-Хайа отныне носит имя Осипова Афанасия Николаевича, народного художника СССР, заслуженного художника РСФСР, заслуженного деятеля искусств ЯАССР, лауреата Государственной премии РСФСР им. И.С. Репина, премии Ленинского комсомола Якутии, действительного члена Российской академии художеств, почетного гражданина Республики Саха (Якутия).

Сама гора высотой 787 метров находится на территории села Сасыр Момского улуса. Решение в соответствии с федеральным законом «О наименовании географических объектов» принял 11 мая 2018 года наслежный Совет депутатов муниципального образования «Улахан-Чистайский национальный наслег».

Художник Афанасий Осипов особенно любил рисовать горы в разных частях планеты. До преклонных лет он оставался в прекрасной физической форме, лично покорял вершины и воспевал их красоту в своих картинах.

Народный художник был признан обществом и властью, о чем свидетельствуют его многочисленные регалии. А решение наслежных депутатов назвать его именем гору является признанием народа.