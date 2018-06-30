В Якутии идет проверка ЧП с теплоходом «Ракета-269»

В Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту происшествия с теплоходом «Ракета-269»

30 июня 2018 года около 12 часов по местному времени вблизи поселка Маймага Намского района Республики Саха (Якутия) следовавший по реке Лене по маршруту «Сангар – Якутск» теплоход «Ракета-269», принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью «Пассажирское райуправление», сел на мель, не дойдя до Якутска 130 км. На его борту находились 55 пассажиров и 4 члена экипажа.

По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в результате происшествия телесные повреждения в виде ушибов получили 2 пассажира. Теплоход снят с мели с помощью проходившего мимо судна, течи в корпусе нет.

В настоящее время следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехала следственная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.