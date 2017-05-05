В Якутии идет подготовка к завозу овцебыков

Завоз партии овцебыков с Ямало-Ненецкого автономного округа в Якутии планируется на август-сентябрь 2017 года. Об этом на заседании Оргкомитета по проведению мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в РФ заявил руководитель Дирекции биологических ресурсов Минприроды РС(Я) Яков Сивцев.

По его словам, в настоящее время подготовлена Дорожная карта мероприятий по отлову, передержке овцебыков в Ямало-Ненецком автономном округе, их транспортировке и расселению в Республике Саха (Якутия), согласованная Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО и Минприроды РС(Я), утвержденная ОАО «Запсибгазпром» (г. Москва).

Соответствующими приказами назначены руководители и ответственные исполнители мероприятий от Министерства охраны природы РС(Я) и Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Местом выпуска овцебыков Яков Сивцев назвал кряж Чекановского (Булунский район), где в настоящее время происходит наложение ареалов Анабарской и Булунской группировок овцебыков.

«Подпуск животных из ЯНАО окажет благотворное влияние на генетическую разнородность овцебыков и, следовательно, на устранение возможных нежелательных инбредных процессов», — сказал он.

По итогам заседания председатель Оргкомитета первый вице-премьер Петр Алексеев дал ряд поручений министерствам и ведомствам о дальнейшей проработке данного вопроса.

Кроме того, в ходе заседания состоялось вручение благодарственных писем Оргкомитета по итогам II Cъезда экологов Республики Саха (Якутия).