В Якутии идет подготовка к весеннему паводку

В соответствии с решением оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 15 февраля 2018 года № Пр-319 и во исполнение Протокола заседания Правительственной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Российской Федерации от 2 марта 2018 года № 1. 20 марта 2018 года в Якутске прошла штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Республики Саха (Якутия) в управлении силами и средствами Ф и ТП РСЧС РС(Я) при возникновении ЧС, обусловленных весенним половодьем на реках республики».

Согласно вводной тренировки, в мае 2018 года в результате образования ледового затора на р. Колыма в районе местности «Лобуя» и обильного снеготаяния начался интенсивный подъем уровня воды у г. Среднеколымск. МЧС России всегда готовится к весенним и летним паводкам по наихудшему сценарию развития паводка, что бы быть в полной готовности.

О мерах принимаемых при ликвидации ЧС по тренировке были заслушаны Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я), Министерство связи и информационных технологий РС (Я), Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), а так же Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я).

По результатам заслушивания — основная цель тренировки была достигнута. Это проверка работоспособности и надежности системы управления, связи и оповещения при возникновении ЧС, организация оперативного сбора состава КЧС и ОПБ, а также выработка управленческих решений с определением конкретных задач по ликвидации стихийного бедствия с указанием сроков их исполнения.

Кроме того, в марте-апреле 2018 года запланировано проведение командно-штабных учений со звеньями Якутской территориальной подсистемы РСЧС с практической проверкой готовности к безаварийному пропуску паводковых вод 9-ти муниципальных районов (Ленский, Амгинский, Чурапчинский, Таттинский, Алданский, Усть-Майский, Томпонский, Олекминский и Среднеколымский район).