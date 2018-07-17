В Якутии готовятся отметить 100-летие со дня рождения государственного деятеля

В Якутии идёт подготовка к проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию видного советского партийного и государственного деятеля, заслуженного работника народного хозяйства ЯАССР, кавалера орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», председателя Совета Министров Якутской АССР с 1966 по 1979гг. Ивана Ивановича Петрова.

И.И. Петров прошёл большой трудовой путь от агронома МТС Коми-Пермяцкого национального округа Пермской области до председателя Совета министров Якутской АССР. Будучи председателем Совмина, Иван Иванович побывал почти во всех районах Якутии. Отмечают его большой вклад в повышении роли Совета Министров в решении вопросов дальнейшего развития экономики и культуры республики. В годы работы И.И. Петрова получил развитие Южно-Якутский угольный комплекс.

16 июля заместитель председателя правительства республики Денис Белозеров провёл заседание оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие представители Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ.

Стороны обсудили вопросы проведения в Якутске торжественного собрания общественности, посвящённого юбилейной дате, и «круглого стола» на тему «Роль Петрова И.И. в социально-экономическом развитии Якутской АССР», проведение которого запланировано в Москве.

Также рассмотрены вопросы издания книги и документального фильма о жизни и деятельности И.И. Петрова, тиражирования брошюры «Записки советского работника», в которой собраны воспоминания Ивана Петрова.

Юбилейные мероприятия также пройдут в Пермском крае, так как Иван Иванович до 1966 года работал в Пермской области, в том числе председателем исполкома и первым секретарём Калининского райкома КПСС Пермской области, заведующим сельскохозяйственным отделом, позже секретарём Пермского обкома КПСС; председателем исполкома и первым заместителем председателя Пермского областного (сельского) совета депутатов трудящихся.