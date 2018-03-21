В Якутии готовятся к расширению сельских границ

В рамках обустройства «дальневосточных гектаров» в республике в текущем году приступят к разработке проектно-сметной документации по расширению границ населенных пунктов, где наиболее компактно размещены «дальневосточные гектары» граждан.

Как сообщил зампред правительства Якутии Игорь Никифоров во время рабочего совещания под председательством вице-премьера правительства России – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в отношении трех территорий уже прописаны дорожные карты, количество заявок составляет 71, 115 и 135 соответственно (с. Хаптагай и поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, с Партизан Намского района). По словам зампреда в первую очередь участки будут обеспечиваться электроэнергией и дорогами. «В дальнейшем, где это позволяет, займемся газификацией. Планируем, что до октября 2019 года будет готова проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу», – сообщил Игорь Никифоров, добавив, что в конце следующего года планируется завершение работ по обеспечению дорогами и подводке к электроснабжению до ближайших трансформаторов.

Напомним, что в республике определены семь территорий, где наиболее компактно размещены «дальневосточные гектары» граждан в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском и Хангаласском районах.

Во всех районах созданы инициативные группы граждан, получивших дальневосточные гектары. В целях учета мнения местного населения по вопросу создания нового населенного пункта либо расширению границ существующих населенных пунктов проведены общие собрания граждан.

Точно определились по расширению населенных пунктов жители 4 поселений:

— Октябрьский наслег Нюрбинского района – по расширению границы села Антоновка;

— Майский наслег Амгинского улуса – по расширению границы села Булун;

— село Майя Мегино-Кангаласского улуса – по расширению границы села Майя;

— Партизанский наслег Намского улуса – по расширению границы села Партизан.