В Якутии готовятся к переходу на цифровое вещание

С 1 января 2019 года во всех населённых пунктах республики, за исключением города Якутска, аналоговый сигнал уйдёт в прошлое.

Как сообщил руководитель Минкомсвязи России Константин Носков, во всех регионах страны будет запущено бесплатное цифровое вещание обязательных общедоступных каналов. Смотреть одновременно двадцать телевизионных каналов смогут даже жители отдалённых населённых пунктов, где ранее вещания не было или осуществлялось эфирное вещание 2-3 федеральных программ.

Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев отметил, что сегодня эфирное наземное цифровое вещание доступно для 95% жителей нашей республики. Для этого на территории Якутиипостроено 211 станций цифрового наземного телевизионного вещания, которые охватывают 390 населённых пунктов цифровым телевидением.

Для тех, кто проживает вне зоны данного вещания, обеспечена возможность приёма цифровых телепрограмм с использованием системы непосредственного спутникового вещания. Они могут бесплатно подключиться к социальным пакетам спутниковых телеоператоров «Орион экспресс» и «НТВ плюс».

С появлением сети цифрового вещания граждане Российской Федерации абсолютно бесплатно получают качественное телевизионное вещание, в объёме, сопоставимом с тем, какой раньше предлагался только в платных пакетах.

Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки. Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до января 2019 года, потеряют возможность смотреть большинство федеральных телепрограмм.

По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в вашем населённом пункте и необходимого пользовательского оборудования, можно обратиться в федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатен) или на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф

Контакты Центра консультационной поддержки филиала РТРС «РТПЦ Республики Саха (Якутия)»: (4112) 40-21-53.